Hace 1 hora Por Fernando Gómez Por

Galatasaray se enfrentará este jueves 23 de enero a Rizespor por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Turquía. Galatasaray vs Rizespor en vivo.

El partido que se disputará en el Turk Telekom Arena iniciará a las 12:30 de Colombia y México, 13:30 de Miami, 14:30 de Argentina, Brasil y Uruguay y 18:30 de Madrid.

Señales de TV EN VIVO. Galatasaray vs Rizespor: Bet365, atv, Look Plus, A Spor, Max Sport 4

Horarios oficiales del partido en vivo. Galatasaray vs Rizespor

Colombia, Ecuador, Perú, México: 12:30 horas

Miami, Venezuela: 13:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay: 14:30 horas

Madrid: 18:30 horas

El Cairo: 19:30 horas

Tokio: 02:30 horas (24 de enero)