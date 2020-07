EN VIVO online Everton 2 vs 0 Leicester (minuto 17). Todos los detalles del juego por la jornada 32 de la Premier League de Inglaterra

¿Dónde ver en vivo el encuentro entre Everton y Leicester por la jornada #32 de la Premier League de Inglaterra? Acá te lo contamos.

Premier League: Everton y Leicester se enfrentarán el próximo miércoles 1 de julio a las 12:00 horas de Colombia, en encuentro válido por la jornada #32 de la Premier League de Inglaterra.

A continuación, los detalles más relevantes del compromiso.

Estadio: Goodison Park.

Posición parcial del Everton antes de iniciar la jornada: #12 con 41 puntos.

Último resultado del Everton en Premier League: derrotó 1 – 0 a Norwich.

Posición parcial del Leicester antes de iniciar la jornada: tercero con 55 unidades.

Último resultado de Leicester en Premier League: igualó 0 – 0 con Brighton.

Titulares confirmadas

Everton

Leicester

Let’s announce our XI for #EveLei, sponsored by @eToro 📋

— Leicester City (@LCFC) July 1, 2020