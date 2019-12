EN VIVO: Union Berlin vs Hoffenheim por la Bundesliga

Hace 6 horas Por Fernando Gómez Por

Bundesliga

Union Berlin y Hoffenheim se verán las caras este martes 17 de diciembre, en cumplimiento de la jornada 16 de la Bundesliga.

Union Berlin se encuentra en la décima casilla de la tabla general con 20 unidades. Por su parte, Hoffenheim ocupa la novena posición con 21 puntos.

Fecha: martes 17 de diciembre.

Estadio: Stadion An der Alten Försterei (Berlín).

Horarios del juego entre Union Berlin vs Hoffenheim

Colombia, Ecuador, Perú, México: 14:30 horas

Miami, Venezuela, Chile: 15:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 16:30 horas

Madrid: 20:30 horas

El Cairo: 21:30 horas

Tokio: 04:30 horas (18 de noviembre)

Señales de TV y en vivo. Union Berlin vs Hoffenheim

Canadá: Sportsnet

Alemania: Sky Bundesliga, Sky Go

Internacional: Bet365

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Costa Rica: Sky HD

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos: Fox Soccer Match Pass, TUDN USA, TUDN En Vivo