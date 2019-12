EN VIVO: Manchester United vs Colchester por la EFL Cup

Hace 3 mins Por Fernando Gómez Por

EFL Cup

Manchester United y Colchester United se verán las caras este miércoles 18 de diciembre, en cumplimiento del partido de los cuartos de final de la EFL Cup.

Manchester United llega de derrotar en octavos de final a Chelsea FC con un marcador de 2-1. Por su parte, Colchester United también superó en la misma instancia a Crawley con un marcador de 3-1.

Fecha: miércoles 18 de diciembre.

Estadio: Old Trafford (Manchester).

Horarios del juego entre Manchester United vs Colchester

Colombia, Ecuador, Perú, México: 14:45 horas

Miami, Venezuela, Chile: 15:45 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 16:45 horas

Madrid: 20:45 horas

El Cairo: 21:45 horas

Tokio: 04:45 horas (19 de noviembre)

Señales de TV y en vivo. Manchester United vs Colchester

Argentina: ESPN Play

Bolivia: ESPN Play

Brasil: ESPN2 Brasil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play

Colombia: ESPN Play

Ecuador: ESPN Play

Internacional: Bet365

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD

Costa Rica: Sky HD

Paraguay: ESPN Play

Perú: ESPN Play

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN Play

Venezuela: ESPN Play