EN VIVO: Becerril vs Real Sociedad por la Copa del Rey

Hace 2 mins Por Fernando Gómez Por

Copa del Rey

Becerril y Real Sociedad se verán las caras este jueves 19 de diciembre, en cumplimiento del partido de la segunda ronda de la Copa del Rey.

En la primera ronda el equipo de Becerril derrotó a Urraca con un marcador de 1-0. Por su parte, para Real Sociedad este será su primer partido en la competición.

Fecha: jueves 19 de diciembre.

Estadio: Mariano Haro (Becerril de Campos).

Horarios del juego entre Becerril vs Real Sociedad

Colombia, Ecuador, Perú, México: 15:00 horas

Miami, Venezuela, Chile: 16:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 17:00 horas

Madrid: 21:00 horas

El Cairo: 22:00 horas

Tokio: 05:00 horas (20 de diciembre)

Señales de TV y en vivo. Becerril vs Real Sociedad

Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Chile: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD

Costa Rica: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

España: DAZN

Uruguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Play