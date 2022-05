¿Cómo ver la fecha 20 de la Liga BetPlay por los diferentes cableoperadores?

La Liga BetPlay tendrá su última fecha y varios partidos se jugarán en un mismo horario y así podrá ver el partido de su equipo, según su cableoperador.

Nuevamente el final del todos contra todos en la Liga colombiana tiene a la expectativa a los hinchas y varios equipos que aún luchan por dos cupos en los ocho clasificados.

Con calculadora en mano y con la fe en intacta hasta el último minuto, los hinchas tendrán que sufrir y estar pendientes de lo que suceda en los otros partidos que se jugarán a las 6:00 p.m., en simultaneo.

Dos partidos irán por la señal oficial de Win Sports y Win Sports+, en el canal básico estará Millonarios vs. Alianza Petrolera y en el Premium irá La Equidad vs, Nacional.

¿Cómo ver los partidos de la fecha 20 de la Liga BetPlay?

Los otros partidos serán transmitidos por la Win Sports Online, pero algunos cableoperadores tendrán los partidos, aquí les confirmamos los canales.

Claro

Canal: 107 1007: Once Caldas vs. Santa Fe

Canal: 01 1001: Junior vs. Jaguares

Canal: 503 1503: Tolima vs. Envigado

Canal: 152: Medellín vs. Pasto

Canal: 504 504: Águilas Doradas vs. Cortuluá

Movistar

Canal: 309 897: Once Caldas vs, Santa Fe

Canal: 500: Junior vs, Jaguares

Canal: 816 898: Tolima vs. Envigado

Canal: 502: Medellín vas Pasto

Canal: 498: Águilas Doradas vs. Cortuluá

Tigo

Este cableoperador solo tendrá el juego entre Once Caldas vs. Santa Fe que irá por el canal 2 y los partidos respectivos por Win Sports y Win Sports+.