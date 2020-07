EN VIVO online Bournemouth 0 vs 1 Newcastle (minuto 5). Todos los detalles del juego por la jornada 32 de la Premier League de Inglaterra

¿Dónde ver en vivo el encuentro entre Bournemouth y Newcastle por la jornada #32 de la Premier League de Inglaterra? Acá te lo contamos.

Premier League: Bournemouth y Newcastle se enfrentarán el próximo miércoles 1 de julio a las 12:00 horas de Colombia, en encuentro válido por la jornada #32 de la Premier League de Inglaterra.

A continuación, los detalles más relevantes del compromiso.

Estadio: Vitality Stadium.

Posición parcial del Bournemouth antes de iniciar la jornada: #18 con 27 puntos.

Último resultado del Bournemouth en Premier League: cayó 1 – 0 con Wolves.

Posición parcial del Newcastle antes de iniciar la jornada: #14 con 39 unidades.

Último resultado de Newcastle en Premier League: igualó 1 – 1 con Aston Villa.

Titulares confirmadas

Bournemouth

Newcastle

TEAM-NEWS 🚨

This is how we line-up for #BOUNEW this evening.

SUBS: K. Darlow, F. Schär, A. Carroll, M. Ritchie, I. Hayden, D. Yedlin, V. Lazaro, M. Almirón, D. Rose. pic.twitter.com/cszHWfQkFy

— Newcastle United FC (@NUFC) July 1, 2020