EN VIVO online Borussia Dortmund 0 vs 0 PSG (minuto 46) por la Champions League

Borussia Dortmund y París Saint-Germain se enfrentarán este martes 18 de febrero por el compromiso de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El Borussia Dortmund ocupó la segunda casilla del grupo F con 10 unidades. Por su parte, PSG lideró el grupo A con 16 puntos.

El partido se disputará en el estadio Signal Iduna Park (Dortmund) y la pelota rodará a las 15:00 de Colombia y México, 16:00 de Miami, 17:00 de Argentina, Brasil y Uruguay y 21:00 de Madrid.

Titulares confirmadas

Borussia Dortmund

PSG

Señales en vivo. Dortmund vs PSG

Argentina: Fox Sports, Fox Play

Bolivia: Fox Sports, Fox Play

Brasil: Esporte Interativo Plus, TNT Go, TNT Brasil

Canadá: DAZN

Chile: Fox Sports, Fox Play

Colombia: Fox Sports, Fox Play

Ecuador: Fox Sports, Fox Play

México: ESPN Play, ESPN

Panamá: ESPN Play, ESPN

Costa Rica: ESPN Play, ESPN

Paraguay: Fox Sports, Fox Play

Perú: Fox Sports, Fox Play

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+, Mitele Plus

Estados Unidos: B/R Live, Univisión, Galavisión

Uruguay: Fox Sports, Fox Play

Horarios oficiales del partido en vivo. Dortmund vs PSG

Colombia, Ecuador, Perú, México: 15:00 horas

Miami, Venezuela: 16:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile: 17:00 horas

Madrid: 21:00 horas

El Cairo: 22:00 horas

Tokio: 05:00 horas (19 de febrero)

Foto: Twitter oficial Borussia Dortmund