Atalanta vs Valencia en vivo online por la Champions League

Hace 1 hora Por Fernando Gómez Por

Atalanta y Valencia se enfrentarán este miércoles 19 de febrero por el compromiso de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Atalanta ocupó la segunda casilla del grupo C con 7 unidades. Por su parte, Valencia lideró el grupo H con 11 puntos.

El partido se disputará en el estadio Giuseppe Meazza (San Siro) (Milán) y la pelota rodará a las 15:00 de Colombia y México, 16:00 de Miami, 17:00 de Argentina, Brasil y Uruguay y 21:00 de Madrid.

Señales en vivo. Atalanta vs Valencia

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: Esporte Interativo Plus, TNT Go, TNT Brasil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Panamá: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

Estados Unidos: B/R Live, Univisión, Galavisión

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Horarios oficiales del partido en vivo. Atalanta vs Valencia

Colombia, Ecuador, Perú, México: 15:00 horas

Miami, Venezuela: 16:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile: 17:00 horas

Madrid: 21:00 horas

El Cairo: 22:00 horas

Tokio: 05:00 horas (20 de febrero)

Foto: Twitter oficial Atalanta