Aston Villa vs Leicester en vivo online por la EFL Cup de Inglaterra

Hace 3 mins Por Fernando Gómez Por

Aston Villa y Leicester City se enfrentarán este martes 28 de enero por el encuentro de vuelta de las semifinales de la EFL Cup de Inglaterra. Aston Villa vs Leicester en vivo. El compromiso de ida finalizó con un resultado de 1-1.

El partido que se disputará en el estadio Villa Park (Birmingham) iniciará a las 14:45 de Colombia y México, 15:45 de Miami y Chile, 16:45 de Argentina, Brasil y Uruguay y 20:45 de Madrid.

Señales en vivo. Aston Villa vs Leicester

Argentina: ESPN Play, ESPN2

Bolivia: ESPN Play, ESPN2

Brasil: ESPN Brasil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play, ESPN2

Colombia: ESPN Play, ESPN2

Ecuador: ESPN Play, ESPN2

Internacional: Bet365

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD

Costa Rica: Sky HD

Paraguay: ESPN Play, ESPN2

Perú: ESPN Play, ESPN2

España: DAZN

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN Play, ESPN2

Venezuela: ESPN Play, ESPN2

Horarios oficiales del partido en vivo. Aston Villa vs Leicester

Colombia, Ecuador, Perú, México: 14:45 horas

Miami, Venezuela, Chile: 15:45 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 16:45 horas

Madrid: 20:45 horas

El Cairo: 21:45 horas

Tokio: 04:45 horas (29 de enero)