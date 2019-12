Arsenal vs Chelsea en vivo online por la Premier League

Hace 7 segundos Por Fernando Gómez Por

Arsenal FC se enfrentará este domingo 29 de diciembre a Chelsea FC por la jornada 20 de la Premier League. Arsenal vs Chelsea en vivo.

El partido que se disputará en el estadio Emirates Stadium (Londres) iniciará a las 09:00 de Colombia y México, 10:00 de Miami y Chile, 11:00 de Argentina, Brasil y Uruguay y 15:00 de Madrid.

Señales de TV EN VIVO. Arsenal vs Chelsea

Argentina: ESPN Play, ESPN2

Bolivia: ESPN Play, ESPN2

Brasil: ESPN Brasil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play, ESPN2

Colombia: ESPN Play, ESPN2

Ecuador: ESPN Play, ESPN2

Internacional: TalkSport Radio World

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD

Costa Rica: Sky HD

Paraguay: ESPN Play, ESPN2

Perú: ESPN Play, ESPN2

España: DAZN

Reino Unido: Sky GO, Sky Sports

Estados Unidos: NBC Sports, NBCSN ,UNIVERSO, Telemundo

Uruguay: ESPN Play, ESPN2

Venezuela: ESPN Play, ESPN2

Horarios oficiales del partido en vivo. Arsenal vs Chelsea

Colombia, Ecuador, Perú, México: 09:00 horas

Miami, Venezuela, Chile: 10:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 11:00 horas

Madrid: 15:00 horas

El Cairo: 16:00 horas

Tokio: 23:00 horas