Ya está disponible la boletería del Torneo ESPN 2020

Hace 11 segundos Por Jeison Cifuentes Pérez Por

ESPN anunció que ya se encuentran a la venta las boletas para el Torneo ESPN 2020, que se disputará del 12 al 19 de enero en el estadio “El Campín” de Bogotá entre Deportivo Cali, América de Cali, Santa Fe y Millonarios.

Las boletas para asistir a los partidos en esta edición del campeonato amistoso de pretemporada del fútbol colombiano se pueden conseguir de forma fácil y rápida en los puntos de Tu Boleta a nivel nacional y en el siguiente enlace: CLIC AQUÍ.

Los precios de boletería oscilan entre $23.000 y $77.000 y las boletas pueden adquirirse tanto en forma individual, como en abonos de dos partidos por equipo que incluyen acceso a la gran final. El calendario de los diferentes partidos que se jugarán en el torneo será el siguiente:

En cuanto a la programación de partidos, el día 12 de enero se abre el telón, con el compromiso entre Millonarios y el América de Cali desde las 6:30 p.m.

Lunes 13: Santa Fe vs. Cali

Miércoles 15: Millonarios vs. Santa Fe

Jueves 16: América vs. Cali

La gran final se jugará el domingo 19 de enero desde las 5:00 p.m.