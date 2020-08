Respuesta del máximo accionista de América de Cali en entrevista con El Aguante Rojo. Allí contó detalles de la salida de Michael Rangel y de la potencial posibilidad de volver a contar con él.

Él y Duván Vergara entraron en la historia de América de Cali al ser la pareja de atacantes en el título de la Estrella 14. Infortunadamente el equipo no pudo tenerlos juntos por más de un año. Michael Rangel ya se fue y todavía no tiene algo seguro sobre su futuro deportivo.

Mientras Junior de Barranquilla intenta definir algo para él, en América de Cali se trabaja en la posibilidad de una venta de Duván Vergara al fútbol europeo. Se esperan posibilidades y se dice que solo saldría por una opción en la que paguen más de 5 millones de euros.

“Si vendemos a Duván Vergara, vamos por Michael Rangel”

Bajo ese panorama, Tulio Gómez tiene claro que si América de Cali logra hacer tal venta, la prioridad pasará a ser la contratación de un 9. ¡Y ese se intentaría que fuera Michael Rangel! Así lo respondió en la entrevista ya mencionada con El Aguante Rojo.

“Junior no nos quiso prestar a Michael Rangel. Hay que pagarle 4 mil millones y hoy América de Cali no está recibiendo ni el 10% de lo que recibía. No podemos ser irresponsables. Si América empieza a incumplir, nos quitan el reconocimiento y lo liquidan. Este año es el de salvar al equipo. La pérdida es espantosa”, fue lo primero que explicó sobre la salida de Michael Rangel.

Ahora bien, aceptando que las inscripciones están cerradas y que se abren del 24 de agosto al 8 de septiembre para jugadores libres, Tulio Gómez abrió una posibilidad por la insistencia en las preguntas al respecto. Entonces dijo: “Si llegáramos a vender a Duván Vergara, podíamos pensar en un 9 (…). Me traigo a Michael Rangel”, dijo.

¿En qué anda Michael Rangel?

Salió de América de Cali a principios de julio. Debió volver a Barranquilla para cumplir el contrato con Junior. Allí, sin embargo, todavía no se entrena con el grupo de futbolistas de dicho plantel profesional. El DT ha aceptado públicamente que no es un jugador que sea prioridad para él.

Aun así, ha sido inscrito para la competencia en el segundo semestre del año. Esperan una oferta del exterior para él. Es lo mismo en lo que se viene trabajando hace varios meses. América de Cali aguarda y no deja de pensar en él.