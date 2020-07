Salió de América de Cali: ¿En dónde va a jugar Michael Rangel?

Todavía no hay algo claro al respecto. Michael Rangel cumplió el año de préstamo en América de Cali y, por ahora, debe presentarse en Junior de Barranquilla. Eso no quiere decir que allí se quede.

¿Por qué? Todo tiene que ver con el proceso que debe cumplirse de acuerdo al contrato firmado que él tiene. Michael Rangel es futbolista del registro de Junior de Barranquilla y por ende, al culminar la cesión de 1 año en América de Cali, debe presentarse allí y trabajar mientras se define su futuro.

Leer también ▶ Duván Vergara, Michael Rangel y una emotiva despedida

Ahí se abren distintas posibilidades. Junior de Barranquilla podría elegir sumarlo a un plantel en el que para la posición en la que él juega cuenta con Miguel Borja, Teófilo Gutiérrez y Luis Sandoval, por ejemplo. Lo otro es buscar una venta o, en últimas, hacer una nueva cesión (eso está descartado por el momento).

¿Qué quiere hacer un Junior con Michael Rangel?

Según declaraciones de Héctor Fabio Báez, el gerente del cuadro rojiblanco, el goleador debe presentarse en Junior porque la Junta Directiva del equipo no avaló la petición de la extensión del préstamo que hizo América de Cali. En el cuadro de Barranquilla tiene contrato por un año.

Lo tendrán entrenando, ¿y después? “La idea en Junior con él es aprovechar su última campaña. Terminó Campeón y Goleador, entonces queremos hacer una venta. En este momento no estamos pensando en que se quede”, dijo el directivo en entrevista con Habla Deportes.

“Hasta ahora en la mesa de Junior no hay ninguna oferta”

Esa intención que tienen en Junior, claro, depende de lo que aparezca en el mercado de fichajes para él. De momento no hay nada más allá que tiempo para esperar por alguna opción. El fútbol en Colombia todavía no tiene fecha de regreso y mientras eso no se defina, podrán aprovecharse diversos mercados de fichajes para conseguir una venta.

Leer también ▶ Michael Rangel y sus mejores momentos con América de Cali

Mucho se ha especulado sobre el tema. Se habla de opciones en Brasil, la MLS y Asia, principalmente, para él. Todavía no hay oferta concreta. Empezarán a escucharse si es que llegan y mientras va pasando el tiempo se tomarán decisiones. En los planes de directivos y cuerpo técnico, actualmente, no está la idea de contar con él.