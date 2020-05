Ricardo Gareca y la promesa sobre su barba en la cuarentena





Bastante llamó la atención la imagen de Ricardo Gareca en un video que publicó para felicitar a la afición de Vélez Sarsfield. La imagen se viralizó por el look Cuarentena que está teniendo y del cual ya dio su explicación.

Ricardo Gareca, ídolo de la afición de América de Cali y actual entrenador de Perú, está en dicho país pasando el aislamiento preventivo para el cual hizo una particular promesa que tiene que ver con su look y por el que se ha convertido en tendencia en diversas redes sociales recientemente.

“En un momento dije que no me iba a afeitar hasta que terminara esto. A veces pierdo un poco la noción de los días. Creo que vamos 70 y algo ya. Me hablaron mucho de mi barba, pero yo decidí pasar la cuarentena así. Ahora no voy a sacármela hasta que vuelva a mi vida normal, fue creciendo más y más y ya necesito la ayuda de un barbero, ja. Para mí es algo nuevo, nunca la he tenido tan larga”, dijo Ricardo Gareca en entrevista con Radio Del Plata.

Allí en Perú la cuarentena es estricta. Así que el exfutbolista no puede salir a ver a su mujer, sus hijos ni sus nietos. “Estoy pasando la cuarentena con mi perra, solo salgo a hacer las compras”, contó. Y dentro de esa situación, el hecho de dejarse la barba hace parte de su vida actual.

Curiosa anécdota la del exgoleador que con la camiseta escarlata marcó más de 50 tantos entre 1985 y 1989. En ese tiempo, además, ganó un par de títulos y jugó 3 finales de Copa Libertadores. Luego volvió como entrenador.

