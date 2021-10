Copa BetPlay: Atlético Nacional 0-0 Deportivo Cali (parcial)

En el Atanasio Girardot se definirá al rival de Deportivo Pereira en la final de la Copa BetPlay. Atlético Nacional y Deportivo Cali van por ese cupo. El primer partido de la llave terminó 2-2. * JUEGO EN DESARROLLO.

Ese día hubo polémica. El DT del cuadro verdiblanco hizo un pedido en la rueda de prensa tras el juego. -“Va a tener mucha más emoción la vuelta en un lindo estadio con la fanaticada rival y todo esto seguramente va a hacer mucho más meritorio que podamos avanzar a la final siempre y cuando todo lo que incida en el resultado sea netamente futbolístico. Es lo único que quiero. No me regalen nada, pero no me quiten nada. Hoy nos quitaron”.

Le quedó esa sensación por el gol del empate de Atlético Nacional, que se dio en una acción de un aparente fuera de lugar. Dicho partido no contó con el servicio de VAR. Hoy sí habrá. Hay mucho en juego. Debe recordarse que el campeón de la Copa tendrá un cupo en la Libertadores 2022.

Ficha técnica de Atlético Nacional vs Deportivo Cali

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Geisson Perea, Jímer Fory; Bryan Rovira, Baldomero Perlaza, Álex Castro, Jarlan Barrera, Dorlan Pabón; Jéfferson Duque.

DT. Alejandro Restrepo.

Deportivo Cali: Guillermo de Amores; Juan Camilo Angulo, José Caldera, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Balanta, Kevin Velasco, Jhon Vásquez; Ángelo Rodríguez.

DT. Rafael Dudamel.

Árbitro: Carlos Ortega.

Estadio: Atanasio Girardot, Medellín.