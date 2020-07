Muy rápidamente le respondieron el Presidente y el Vicepresidente de Rosario Central a Duván Vergara, quien denunció incumplimientos, engaños y malos ratos causados por el club argentino.

Duván Vergara tuvo una entrevista con el periodista Carlos Arturo Arango en la que hizo tales revelaciones. Dijo, por ejemplo: “Desde el comienzo fue malo. Me dijeron que me iba a ganar un sueldo y terminé ganándome otro. Decían que yo tenía la rodilla mala, que supuestamente tenía los meniscos jodidos, pero que eso no me impedía jugar, aunque si me lesionaba de eso me quitaban la mitad del sueldo. Era más que todo un negocio”.

Incluso en una parte de sus respuestas contó que algunas veces no tenía con qué comer, que a los colombianos no les pagaban y que fue Jarlan Barrera el que le ayudó en ese momento. Frente a tales afirmaciones, ya hay respuesta de Rosario Central.

Respuestas desde Rosario Central a Duván Vergara

“Quiero ser muy contundente en esto. Nos llamó mucho la atención lo que dijo, nosotros le cumplimos todo el contrato, tal cual estaba firmado (…). Si vos no le cumplís a un jugador corrés el riesgo de una sanción de Superliga”, empezó diciendo Rodolfo Di Pollina, presidente del club rosarino, en entrevista en Cada Día por El Tres.

Y agregó: “Seguramente pasa por el tipo de cambio. Nosotros acá firmamos con el precio del dólar del día y no podemos hacernos cargo del aumento porque es inviable para los clubes (…). Tampoco podemos meternos en sus gastos individuales ni en cómo maneja su economía. Y me parece que su sensación también tiene que ver con sus frustraciones deportivas, que lamentablemente no tuvo la chance de jugar tanto. Acá nosotros tratamos de ayudarlos, de conseguirles escuelas para los chicos, le buscamos una casa, etc. Con Duván Vergara costó un poco más de lo habitual. Le costó adaptarse y encontrar una casa”, aseguró.

El Vicepresidente también le respondió a Duván Vergara

Ricardo Carloni, vicepresidente, fue otro de los que habló del tema. Contundente. “No es verdad lo que dice este muchacho. Nosotros hemos cumplido absolutamente todo en tiempo y en forma de su contrato. No le debemos absolutamente nada”, dijo en entrevista con el diario Realidad.

Allí también dijo: “Si él tiene un problema con su representante es ajeno a Rosario Central. Si algo le prometió su representante, es una cuestión de ellos. Lo que nosotros arreglamos -que era el sueldo y pago de vivienda- lo cumplimos. En la Superliga, que ya no está más, el 15 de cada mes teníamos que informar los pagos junto a una declaración jurada. Teníamos que estar al día, de lo contrario nos sancionaban. No es verdad, cumplimos absolutamente el contrato”, argumentó Carloni.

Y terminó contando. “Con respecto al hotel, los jugadores nuevos que contrata Rosario Central tienen por costumbre estar 7 días sin pagarlo, que es a cargo nuestro. Él estuvo 60 días con la madre. Estuvo todo ese tiempo porque no le gustaba ninguna de las casas que le ofrecíamos, ni los departamentos. Esa es la realidad. Si él de lo que cobraba administraba mal su dinero es problema de él, que se quedaba sin plata. Lo de los contratos que arreglamos fue absolutamente todo pagado”.