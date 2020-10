¿Qué canal de televisión transmite Millonarios vs. Atlético Bucaramanga?

Para la jornada 11 de la Liga Betplay, Millonarios FC recibe en casa a Atlético Bucaramanga. Consulta el canal de televisión que lo transmite.

Los Embajadores llegan al compromiso tras el empate por 1-1 en el clásico bogotano. Los dirigidos por Alberto Gamero están en el puesto 18 de la Liga, con 8 puntos.

Del lado del Atlético Bucaramanga el tema es similar. Igualaron a un gol en la fecha anterior contra Patriotas y se ubican en la casilla 17 en la tabla de posiciones, con 10 unidades.

Actualidad de Millonarios

El regreso de la competencia no ha sido bueno para el cuadro Azul que busca a como dé lugar una victoria, pues está en la parte baja de la tabla. Para el juego ante los Leopardos, el técnico Alberto Gamero necesita levantar nivel si quiere clasificar a los playoffs semifinales.

Por ahora no habría novedades respecto al duelo anterior, pero se espera que hombres como el guardameta Cristian Bonilla mejoren, para sostener los resultados. Lo que sí es confirmado es que David Mackalister Silva no alcanzó a recuperarse y no estará convocado.

Actualidad de Atlético Bucaramanga

Para visitar a Millonarios FC, los búcaros no podrán contar con el zaguero Steve Makuka, quien completó cinco tarjetas amarillas en la fecha anterior y tendrá que cumplir con su sanción. Para reemplazarlo, el técnico Guillermo Sanguinetti tiene en carpeta a Martín Payares, quien se unió al equipo el pasado 18 de septiembre y estuvo en las convocatorias de los dos primeros partidos.

Horario: ¿A qué hora es Millonarios vs. Atlético Bucaramanga?

De acuerdo a la programación oficial de Dimayor sobre la fecha 11, el encuentro entre Millonarios FC y Atlético Bucaramanga se disputará el viernes 2 de octubre a a las 8:10 p.m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

¿Dónde ver por televisión Millonarios vs. Atlético Bucaramanga?

El canal de televisión oficial a través del cual se puede ver el duelo entre Millonarios FC y Atlético Bucaramanga, es Win Sports+, es decir, la señal premium por la cual se debe pagar una mensualidad con previo pedido al respectivo operador de cable. También está disponible la versión online.

Millonarios FC vs. Atlético Bucaramanga: transmisión online

El juego de la jornada 11 de la Liga Betplay entre Millonarios FC y Atlético Bucaramanga también se puede seguir en vivo a través de nuestro relato online. Estadísticas y cobertura en tiempo real.