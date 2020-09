¿Puede jugar Dayro Moreno ante Atlético Nacional?

Historia larga y con varias aristas. Todo empezó con la ausencia de Dayro Moreno en la convocatoria de Once Caldas para el partido. En el medio está la sanción que recibió por su último partido en Colombia y la espera de unos exámenes médicos.

Por eso último es que Dayro Moreno no fue incluido en la primera lista de convocados que hizo Once Caldas para el partido. Allí se mencionó a 18 futbolistas y él no estaba. En el equipo esperaban los resultados de dichas pruebas, tal como su transferencia internacional. Ambas cosas las habría recibido el equipo en la mañana del viernes.

Siendo así, el DT Hubert Bodhert habría decidido incluir al atacante en la lista de convocados. Fue una entrada a última hora. El futbolista se unió a la concentración del equipo que, tras el triunfo sobre Millonarios, se alista para enfrentar a Atlético Nacional en la Fecha 10 de la Liga BetPlay.

¿Y la sanción de Dayro Moreno?

En octubre de 2018, cuando jugaba para Atlético Nacional, Dayro Moreno fue expulsado en un partido ante Deportivo Cali. La Dimayor lo sancionó con multa económica y suspensión. Para él fueron 3 partidos y una multa de 416.662. En ese entonces además fue despedido del cuadro verdolaga.

Ahora y según versión de Futbolred, “Dimayor le confirmó al club caldense este viernes, que no tiene sanciones pendientes y su transfer llegó desde Argentina en las últimas horas”. Siendo así, Once Caldas lo tendría en cuenta para el partido. Sería su regreso a un juego con el equipo en el que inició su carrera luego de 8 años y 4 meses.

