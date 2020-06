Presidente de América de Cali sobre declaraciones de Matías Pisano: “Deja mucho que desear”

Bastante mal le cayeron unas declaraciones de Matías Pisano al Presidente de América de Cali, Mauricio Romero, quien se refirió al tema en entrevista radial en De Taquito con Marino (M3 Estéreo).

El argentino es un futbolista que llegó cedido a préstamo a América de Cali y que en su primer semestre hizo parte del equipo Campeón en la Estrella 14. Luego de un año vinculado al club, su contrato se venció y no será renovado. Conocida esa situación, Matías Pisano atendió una entrevista en la que se refirió a ciertos detalles que pedía mejorar en el club.

Leer también ▶ América de Cali y Óscar Cabezas, acuerdo cercano

“Al América de Cali le faltan detalles. Yo he tenido charlas con Tulio Gómez en ese sentido y obviamente vas al choque porque el club tiene que invertir ese dinero. No es mucho. Es cuestión de estar o tener la gente capacitada para esas cosas. Por ejemplo, es hablar con un sponsor y decirle ‘cámbiame 8 duchas’. Hablar con alguien que sepa de grama para césped y ‘decirle te coloco los carteles en el estadio o la sede que vamos a mejorar el césped‘. Hoy en día el América es el equipo más importante de Colombia”, dijo Matías Pisano en entrevista con el periodista Carlos Arturo Arango.

Respuesta del Presidente de América de Cali a esas declaraciones

Al ser consultado por lo que dijo el argentino, Mauricio Romero quiso responder. Lo hizo en entrevista en De Taquito con Marino: “A uno le duelen ese tipo de cosas. No tengo nada contra Matías. Es un jugador que vino y aportó su granito de arena para el título. Pero ya cuando sale a hablar mal de una institución que le abrió las puertas y le dio la posibilidad de ser campeón, sin ser un jugador con una trayectoria en clubes importantes de Europa, me duele que hable mal de la institución porque soy hincha, presidente y me formé acá”, fue lo primero que dijo.

Y puntualmente sobre el pedido de Matías Pisano, aseguró: “Cascajal es una sede que necesitaba unas intervenciones en su planta física. Ya teníamos presupuestado hacerlo a mitad de año y ya lo hicimos. Los camerinos están totalmente renovados, a la cancha la cambiamos la grama para que quedara con la misma del estadio. Un jugador que sale a hablar así de la institución deja mucho que desear”, concluyó.

Matías Pisano en América de Cali

Llegó proveniente del Club Aldosivi en su país natal. En el semestre del título jugó 26 partidos de Liga (9 como titular) y aportó 4 goles. Se los hizo a Patriotas, Junior, Millonarios y Santa Fe. Fue un futbolista que rápidamente se ganó el cariño de la afición y que con la camiseta escarlata ganó el primer título de su carrera.

Leer también ▶ ¿Qué equipo de la Bundesliga pretende a Duván Vergara?

Para 2020 también hizo parte de equipos titulares. Jugó 5 partidos de Liga y en 4 estuvo en el 11. Hizo el primer gol oficial de América de Cali en el año (a Alianza Petrolera) y también el más reciente (a Universidad Católica en la Copa Libertadores).