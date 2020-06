¿Por qué Matías Pisano demandó a América de Cali?

Tres días después de publicar su despedida de América de Cali, públicamente se conoció que Matías Pisano instauró una demanda contra el cuadro escarlata del que salió luego de 3 meses de tener contrato suspendido.

Desde que el fútbol entró en pausa por la pandemia del coronavirus, hubo temas económicos que afectaron mundialmente y América de Cali no fue ajeno a eso. Desde el club intentaron llegar a acuerdos económicos con varios de sus futbolistas, pero no lo consiguió. Hubo algunos con los que no se pudo. Uno de ellos fue Matías Pisano.

Leer también ▶ Matías Pisano y su despedida de América de Cali

Según trascendió al ámbito público, América de Cali suspendió su contrato en los últimos 3 meses del mismo. En ese tiempo el club se hizo cargo de su seguridad social y les pagó una parte del salario. Eso, queda claro, no dejó conforme a Matías Pisano y por eso su reacción.

La demanda de Matías Pisano a América de Cali

A través de audios que fueron publicados por América en la Red se supo lo siguiente, a través de fuente oficial del club: “Frente el asunto le puedo confirmar que la reclamación presentada por Matías Pisano en contra de América de Cali está orientada a que se le pague lo que él presuntamente cree que se le debe desde marzo hasta junio 30 (fecha de terminación de su contrato de trabajo). Él reclama, supuestamente, salarios que se le adeudan desde marzo hasta la fecha de terminación de su contrato. También está reclamando 2 meses de salario por unos presuntos daños morales causados por el club lo cual consideramos que, en principio, no es procedente”.

Lo que dijo el Presidente de América de Cali sobre Matías Pisano antes de la demanda

En entrevista en De Taquito con Marino: “A uno le duelen ese tipo de cosas. No tengo nada contra Matías. Es un jugador que vino y aportó su granito de arena para el título. Pero ya cuando sale a hablar mal de una institución que le abrió las puertas y le dio la posibilidad de ser campeón, sin ser un jugador con una trayectoria en clubes importantes de Europa, me duele que hable mal de la institución porque soy hincha, presidente y me formé acá”, fue lo primero que dijo.

Leer también ▶ Futbolistas de América de Cali responden a la despedida de Matías Pisano

Y puntualmente sobre el pedido de Matías Pisano, aseguró: “Cascajal es una sede que necesitaba unas intervenciones en su planta física. Ya teníamos presupuestado hacerlo a mitad de año y ya lo hicimos. Los camerinos están totalmente renovados, a la cancha la cambiamos la grama para que quedara con la misma del estadio. Un jugador que sale a hablar así de la institución deja mucho que desear”, concluyó.