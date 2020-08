Matías Pisano ya tiene equipo. ¡Lo dirigirá Polilla Da Silva!

Terminada su experiencia en América de Cali, la carrera de Matías Pisano tendrá un nuevo capítulo en el exterior. Ahora va al fútbol de Emiratos Árabes para jugar con Al-Ittihad Kalba SC.

No continuó en América de Cali porque el cuadro escarlata no hizo uso de la opción de compra que tenía por él. Así que Matías Pisano solo estuvo 1 año en el fútbol colombiano. Fue campeón y dejó una grata impresión. De hecho marcó el primer gol del año (vs. Alianza Petrolera) y también el más reciente del equipo (vs. Universidad Católica en la Copa Libertadores).

Llegó la pandemia y eso trajo consecuencias económicas en el equipo. Por eso dejaron de hacerse algunos negocios. Quizá se hubiera ejecutado la opción de compra. No se sabe. Lo que sí es que se decidió no hacerlo, el futbolista se fue y terminó en conflicto, demandando al equipo.

¿Para dónde va Matías Pisano?

Poco más de un mes después de su salida de la escuadra escarlata en la que fue Campeón y pieza clave en la consecución de la Estrella 14, el volante argentino tiene nuevo equipo. Volverá a jugar en condición de cedido y fuera de su país. Ahora estará en Emiratos Árabes Unidos.

Matías Pisano es nuevo jugador de Al-Ittihad Kalba SC, equipo en el que tendrá como DT al Polilla Da Silva, otro de grata recordación en América de Cali. Él está allí desde 2019 y en el rearmado de su plantel pidió la incorporación del argentino al que siguió en sus compromisos con la camiseta escarlata.

Quinto país en la carrera de Matías Pisano

El argentino continúa recorriendo el mundo gracias a su carrera. Ahora va al fútbol asiático. Ya estuvo en Argentina jugando con Chacarita Juniors, Independiente, Talleres y Aldosivi; en Brasil con Cruzeiro y Santa Cruz; en México con el Club Tijuana; y en Colombia con América de Cali.

Llega en condición de futbolista libre y en condición de préstamo por un año. Allí, al igual que le pasó en América, tendrá una opción de compra. Públicamente se desconoce el monto. Su arribo a dicho equipo está programado para el 7 de agosto.