Juan Pablo Segovia y Matías Pisano, futbolistas de América de Cali con contrato suspendido





Hace 35 mins Por Guillermo Puerto Por

Al igual que pasó con el cuerpo técnico encabezado por Alexandre Guimaraes, el par de futbolistas argentinos de América de Cali quedaron con contratos suspendidos al no llegar a un acuerdo económico en los reajustes que necesita el club. Eso no significa que ellos no estén recibiendo un pago ni que el equipo haya dejado de ser responsable por ellos.

La suspensión de los contratos, explicada por el presidente Mauricio Romero: “se hace cuando tengo un empleado y le propongo un acuerdo, respecto a la recomendación del Ministerio, por la situación que atravesamos. Así que por fuerza mayor nos vemos obligados a hacer una renegociación. Nosotros podemos pagar una cifra. Tratamos de llegar a un acuerdo. En estos casos no pudimos hacerlo y eso nos obliga a la suspensión. Nosotros le seguimos pagando seguridad social y parte del salario. Cuando esto se organice nos volvemos a sentar a negociar”.

▶ Representante de Alexandre Guimaraes: “El contrato con América de Cali no está cancelado, ni está rescindido”

▶ Fabián Vargas: “Mi sueño es dirigir a América de Cali y a Boca Juniors”

▶ Juan Pablo Segovia sobre Alexandre Guimaraes: “Ojalá que pueda seguir con nosotros”

Bajo este panorama que vive América de Cali, están los casos de Matías Pisano y Juan Pablo Segovia, distintos por la situación contractual de cada uno de ellos. El mediocampista está cedido a préstamo en el club y termina la cesión en junio. El zaguero es activo del equipo y tiene contrato por un año más. Siendo así, las cosas con ellos quedan:

“Matías Pisano es un jugador que termina contrato y al cual ya se le pasó una carta de no renovación como nos obliga el procedimiento, pero en este mes podemos llegar a una negociación (lo veo complicado, pero puede pasar). Esperaremos a que se acabe el mes para saber qué va a pasar”, dice Mauricio Romero.

“Juan Pablo Segovia. Tendremos que tratar de llegar a un acuerdo para reactivar su contrato. Es nuestro capitán. Lo necesitamos al frente del grupo, liderando como tiene que ser, esperamos hacerlo”, concluyó.