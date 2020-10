Juan Carlos Osorio: “Me equivoqué, planteé mal el partido y elegí mal el grupo”

Atlético Nacional cayó 1-2 con Deportes Tolima en encuentro aplazado de la fecha 9 de la Liga 2020-I. El Vinotinto y Oro fue justo vencedor en el estadio Atanasio Girardot y así lo reconoció Juan Carlos Osorio.

“Todo el crédito para Hernán Torres y su grupo, nos superaron de muy buena manera. Sostuvieron la idea de juego que los identifica, el fútbol directo y crear oportunidades manifiestas de gol a través de las transiciones de defensa a ataque”, señaló.

Para el director técnico del Verde, el conjunto Pijao “es el equipo más atlético del fútbol colombiano” y ese fue el “factor determinante” para que el cuadro ibaguereño le anotara en dos ocasiones a Aldair Quintana, quien le atajó penal a Juan Fernando Caicedo.

“La respuesta al público es: me equivoqué, planteé mal el partido, elegí mal el grupo y nos ganó un equipo que es contundente y consistente con su idea de juego. El cuestionamiento es a nuestra forma, nuestra idea y nuestro modelo, a nuestros principios y a tratar de mejorar (…) Me equivoqué en la nómina, la estructura, el módulo y en la selección del grupo. No competimos como esperábamos”, reiteró y aceptó el risaraldense.

Aquí, la autocrítica de Juan Carlos Osorio después de la derrota de Nacional con Tolima en la Liga 2020-I: