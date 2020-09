Hubo movimientos en la tabla de posiciones de la Liga 2020-I

Independiente Santa Fe superó 1-2 a Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas y desplazó de la segunda posición de la Liga 2020-I a Atlético Nacional. El León alcanzó los 16 puntos del líder Deportes Tolima y los Matecañas continúan en el puesto 12 con 11 unidades.

En otro de los compromisos del día, Millonarios FC perdió 1-3 con Once Caldas en El Campín. Ese resultado mandó a los Albiazules a la casilla 17. El cuadro de Manizales, por su parte, ajustó 15 puntos, completó 9 partidos en línea sin derrotas y ahora es quinto.

Deportivo Independiente Medellín también terminó la jornada del sábado con los bolsillos vacíos: el Poderoso cayó por la mínima diferencia ante Alianza Petrolera en condición de visitante. El Rojo bajó al decimotercer lugar y el elenco Aurinegro subió a la tercera ubicación.

Millos suma apenas 7 unidades, el DIM tiene 11 y el conjunto de Barrancabermeja llegó a 16.

La novena fecha concluirá con los juegos Deportivo Pasto vs. Jaguares de Córdoba, América de Cali vs. Atlético Bucaramanga, Junior FC vs. Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo vs. Deportivo Cali y el postergado del Verdolaga frente al Pijao.

Así está la tabla de clasificación de la Liga 2020-I:

La programación de los próximos duelos de la Liga 2020-I, aquí: