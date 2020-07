Duván Vergara y las opciones que rechazó para seguir en América de Cali

Pasó en diciembre, según lo contó Duván Vergara en entrevista con el periodista Carlos Arturo Arango. En ese entonces tuvo más de una opción pero él mismo las rechazó con la idea de quedarse al menos 1 año en América de Cali.

“En diciembre tuve para salir del club y no quise. Me quería quedar, tener estabilidad, quedarme 1 año, madurar, consolidarme y ahí sí dar el salto a donde sea. Me querían de México, Estados Unidos y Brasil”, respondió Duván Vergara sobre esas opciones que rechazó.

Él entendía que salir en ese momento no era lo indicado. Recién vivió su primer semestre en América de Cali. Había sido campeón y buscó mantenerse en el equipo para conseguir cierta consolidación que más adelante le dé la posibilidad de conseguir otras opciones.

¿Qué será del futuro de Duván Vergara?

Ya contó que pudo salir y evitó hacerlo. Está claro que es un futbolista al que siguen de todas partes. Su nombre reflotó en el mercado de fichajes gracias al rendimiento que tuvo en América de Cali. Desde hace varios meses hay más de un pedido por él, gran parte manejados por su representante, Kormac Valdebenito.

Duván Vergara es un futbolista por el que América de Cali apostó fuertemente. Se hizo con sus derechos deportivos y le puso una cláusula de salida. Su representante ya dijo que si no hay una oferta que supere los 5 millones de dólares, no se irá. Eso es lo que se espera. Si no llega, seguirá en el cuadro escarlata jugando la Copa Libertadores.

Duván Vergara en América de Cali

Llegó desde Rosario Central en la que fue su primera experiencia internacional. Allí llegó después de jugar 4 años en Envigado FC. Tuvo escasas posibilidades. Apostó por el regreso a Colombia y le salió bien. Hoy en día y desde diciembre, es un futbolista con amplio mercado y todo por lo que logró en América de Cali.

Tiene 28 partidos de Liga, 2 de Copa y 2 de Libertadores, con 8 goles anotados y 3 asistencias. Es uno de los futbolistas más queridos por la afición, pues en su primer semestre logró ser campeón mostrando cosas muy importantes. Hoy se especula con una salida millonaria para él hacia el fútbol europeo.