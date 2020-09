DT de América de Cali responde: ¿Cuándo vuelve Duván Vergara?

Duván Vergara se perdió el juego de América de Cali en la Copa Libertadores ante Internacional. Se habló de un positivo de COVID-19 en el equipo y se relacionó con él por esa ausencia.

Al respecto le preguntaron al DT Juan Cruz Real en entrevista con En La Jugada (RCN Radio). La consulta tuvo que ver con la situación del goleador de América de Cali en el semestre y del tiempo que se estima para volver a tenerlo en cancha luego de su ausencia en Copa Libertadores.

La respuesta del DT fue contundente: “Duván Vergara volverá a jugar el domingo ante Rionegro Águilas”. Así de claro. La ausencia del futbolista en Copa Libertadores no tuvo mayor explicación oficial de parte del club y desde el cuerpo técnico tienen la claridad para volver a tenerlo en cuenta en el siguiente compromiso del calendario.

¿Qué pasó con Duván Vergara?

En el día del partido ante Internacional de Porto Alegre, América de Cali emitió un comunicado en el que confirmó un caso positivo de COVID-19 en la institución. No dio nombres pero se le relacionó con Duván Vergara debido a que estaba convocado para el compromiso y ese día, poco antes de la confirmación del club, salió de concentración, se perdió el partido y no fue ni siquiera suplente.

Al respecto y sin voces oficiales, siguen surgiendo versiones. Recientemente se vio una del periodista Henry Jiménez (RCN Radio), en la que asegura: “Duván Vergara no salió ayer positivo de coronavirus. Venía infectado desde hace varios días. América de Cali fue prudente y solo publicó la información horas antes del partido de anoche sin dar el nombre del jugador”, aseguró.

La verdad no se supo del lado del club. La política de América de Cali ha sido reservar los nombres de las personas que han sido contagiadas en época de pandemia. Así se mantendrá. ¿Duván Vergara fue uno de ellos? Oficialmente no hay confirmación. Lo que se sabe es que no jugó un partido clave y que el DT espera tenerlo de nuevo el próximo domingo.

En la entrevista mencionada, Juan Cruz Real no dio mayores detalles sobre lo sucedido. Tampoco dijo por qué ahora sí puede contar con él. Solamente expresó que el cuerpo médico del club ya le comunicó esa autorización. Así que Duván Vergara vuelve a la concentración.

Tablas de posiciones en la Copa Libertadores 2020