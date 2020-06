Pasaron más de 3 meses del partido de América de Cali en Santiago de Chile por la Copa Libertadores y todavía varios hinchas escarlatas que fueron al estadio están varados en territorio chileno. La pasan mal.

Es una dramática situación la que vive un grupo de decenas de fanáticos que no han podido retornar a Colombia. Allí están desde antes del 10 de marzo, día en que el Campeón de Colombia jugó en San Carlos de Apoquindo enfrentando a Universidad Católica. Ganó 1-2 con goles de Duván Vergara y Matías Pisano. La alegría para ellos fue pasajera. Su visita a Chile coincidió con el apogeo del coronavirus por el cual la mayoría de vuelos quedaron restringidos.

Uno de ellos es Andrés Ramírez, quien habló para Pelota Parada de CDF: “Acá estoy desde febrero. Hasta el momento me ha sido imposible regresar a Colombia por el cierre de fronteras de la pandemia, por el coronavirus, y aprovecho el momento para pedir ayuda a la barra o al club que nos puedan ayudar. No soy solo yo. Somos muchos hinchas. En este albergue en el que yo me encuentro estamos como 7 u 8”, contó.

¡Todo por América de Cali!

“No nos arrepentimos de este sacrificio. Todo por América de Cali, aguante América. Hacemos un llamado para que nos ayuden. Aparte de nuestra pasión por el fútbol está el amor por nuestros hogares. Ya es hora de volver a Colombia. Tenemos familia. No hemos cometido ningún delito, el amor por el fútbol nos tiene en esta situación. Solo hacemos un llamado para que nos colaboren”, agregó Andrés Ramírez.

El tiempo en Chile…

“Estuve un mes durmiendo en la calle, en el Parque de los Reyes. Allá se convocaron los hinchas para el partido y nos quedamos después de él. Algunos ya salieron. Nosotros íbamos para Brasil, pero nos quedamos en Neuquén (Argentina), cerca de Temuco, nos devolvieron y no hemos podido salir para ningún lado. Estamos sin saber qué hacer. En el albergue somos como 300 colombianos. Las personas que se están yendo deben pagar 490 dólares, es imposible conseguirlos”.

Y agregó: “Ni América de Cali ni el Gobierno se han pronunciado en cuanto a nosotros. El cónsul nos llamó y nos dijo que no podía garantizar nuestro regreso ni darnos una fecha exacta. Para nosotros en esta situación es imposible conseguir el dinero para salir (…). El pueblo chileno se ha portado demasiado bien con nosotros. Ahora las ayudas han mermado, estamos escasos de comida. Aprovecho el momento para agradecer al pueblo chileno por la solidaridad y porque nos ha colaborado demasiado en esta situación”.

