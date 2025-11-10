En medio de un calendario apretado, Deportivo Independiente Medellín pondrá acelerador a fondo este lunes en el Atanasio Girardot para tratar de sellar su clasificación a la gran final de la Copa BetPlay 2025, también conocida como Copa Colombia. El juego de ida favoreció al Rojo antioqueño 0-1, y ahora buscará ratificar en casa lo que sería su segunda final del año. En frente, un Envigado FC decidido a sorprender y alcanzar por primera vez en su historia el partido definitivo de este certamen.

Independiente Medellín vs Envigado Fútbol Club: horarios, señales y canales TV para HOY

Partido: Deportivo Independiente Medellín vs Envigado FC

Deportivo Independiente Medellín vs Envigado FC Fecha: Lunes 10 de noviembre de 2025

Lunes 10 de noviembre de 2025 Hora: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Evento: Semifinales de la Copa BetPlay – Partido de vuelta

Semifinales de la – Partido de vuelta Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Árbitro: Andrés Rojas Noguera

Andrés Rojas Noguera Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Independiente Medellín, a un paso de otra final

El Independiente Medellín y el Envigado FC definirán esta noche al primer finalista de la Copa BetPlay 2025, en un duelo que promete emociones fuertes en el Atanasio Girardot. La serie está 1-0 a favor del Poderoso, que se impuso en la ida con gol de Diego Moreno a cinco minutos del final.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo tiene una ventaja mínima, pero suficiente para encarar con confianza el partido decisivo. Restrepo pidió máxima concentración y “un partido completo” en casa para asegurar la clasificación a la final, subrayando que el equipo no puede relajarse pese al resultado favorable.

“El equipo tiene la plena seguridad de lo que debe hacer. La ventaja es buena, pero no definitiva. Necesitamos ser más efectivos”, declaró el técnico en la previa.

Envigado FC, con ilusión y rebeldía

En la otra vereda, Envigado FC llega con la motivación intacta pese a las adversidades. Su entrenador, Andrés Orozco, calificó esta semifinal como “un premio al compromiso” de su grupo, integrado en gran parte por jugadores jóvenes. “Vamos a buscar la victoria sabiendo que la llave sigue abierta. El equipo debe luchar hasta el final”, sostuvo.

Aunque el cuadro naranja sufrió la expulsión de Didier Palacios en el partido de ida, logró complicar al DIM y hasta se benefició de un penal errado por Léyser Chaverra. Esa actuación le da confianza para intentar revertir la serie y hacer historia.

Un triunfo por la mínima llevaría la definición a los penales, mientras que un empate clasificará directamente al DIM.

Contexto reciente en la Liga BetPlay

En sus más recientes apariciones por la Liga BetPlay II 2025, el Medellín viene de golear 4-1 a Deportivo Pereira con un equipo alterno, lo que evidencia su buen momento ofensivo. Envigado, ya descendido a la Primera B, empató 1-1 con Millonarios, mostrando carácter pese a la situación deportiva del club.

Para este encuentro, Envigado recupera a Dairon Valencia y Juan Quejada, piezas clave en su estructura defensiva. El DIM, por su parte, dispondrá de toda su plantilla principal, aunque el cuerpo técnico definirá si arranca con la nómina estelar o mantiene rotaciones ante la carga de partidos.

Un clásico regional con historia y ambición

Más allá de la diferencia de nóminas y contextos, el enfrentamiento entre Medellín y Envigado siempre ofrece duelos intensos, con rivalidad local y orgullo deportivo en juego. Para el DIM, el objetivo es claro: alcanzar su segunda final del año y pelear nuevamente por un título. Para el Envigado, la motivación pasa por hacer historia y darle una alegría a su hinchada tras una temporada difícil.

El Atanasio Girardot vivirá una noche especial, con un Medellín decidido a sellar su pase y un Envigado dispuesto a resistir y sorprender. Todo está servido para una semifinal apasionante.