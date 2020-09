¿Dayro Moreno es uno de los contagiados de COVID-19 de Once Caldas?

El 23 de septiembre Once Caldas confirmó 7 casos positivos para COVID-19 entre los integrantes del club, sin confirmar nombres. ¿Uno de ellos es Dayro Moreno? Así lo afirma el periodista Esteban Jaramillo. El club prefiere omitir nombres.

A través de un mensaje en su cuenta en Twitter el periodista publicó: “Y entonces, la mentira tiene pies cortos. Dayro Moreno y su coronavirus, que todos negaron. Contagiado, anduvo de fiesta, promociones comerciales, salidas públicas, como si nada. Las debilidades de los protocolos. ¿Qué dirá Dimayor? Once Caldas nada dice… silencio, silencio”.

La versión del periodista apunta a que Dayro Moreno sería una de esas 7 personas que arrojó resultado positivo en las recientes pruebas de COVID-19 realizadas por Once Caldas. El club prefiere no exponer los nombres.

Comunicado oficial de Once Caldas sobre casos positivos de COVID-19

Minutos después de la publicación de Esteban Jaramillo mencionando a Dayro Moreno, el cuadro de Manizales emitió un comunicado oficial. Dio una versión sobre lo que un día antes informó con los resultados de las pruebas de COVID-19 en la institución.

“El tratamiento de los casos de contagio, todos asintomáticos, se ha dado bajo los más estrictos lineamientos de bioseguridad, velando por el bienestar de los integrantes del equipo, de sus familias y de la comunidad. En ningún momento se han expuesto públicamente los nombres de los contagiados respetando sus derechos y pensando en su seguridad personal. El manejo de los casos registrados se da en aislamiento preventivo, como lo establecen los protocolos, para no poner en riesgo la salud de los integrantes del club ni de los demás equipos”.

Dayro Moreno en su regreso a Once Caldas

El 14 de septiembre el club de Manizales confirmó la contratación de Dayro Moreno, quien estaba buscando su regreso al fútbol colombiano tras el paso por Argentina con Talleres de Córdoba. Finalmente lo consiguió. El ídolo del equipo fue presentado junto a Jown Cardona.

Todavía no debutó. Tras su presentación en sociedad, Once Caldas solo jugó un partido (ante Millonarios en El Campín) y ese día Dayro Moreno no fue convocado. Tampoco lo sería para el nuevo reto del equipo en la Liga Betplay ante Atlético Nacional. ¿Por qué? “Todo indica que aún no está listo para volver a jugar. Hasta ayer en la tarde no había llegado la transferencia internacional y tampoco el resultado del examen covid-19 (PCR)”, dice el diario La Patria.