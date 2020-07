“Con los números de Cruz Real, a un DT colombiano no lo convocan ni a comerse un cholao”

Jaime De la Pava, histórico entrenador en América de Cali, respondió con tal frase a la llegada de Juan Cruz Real al equipo. El DT que hoy dirige Cortuluá le deseo éxitos al argentino que ya fue presentado por el cuadro escarlata.

Sus declaraciones se dieron en el programa radial, la Sensacional Stéreo, con el periodista Carlos Zapata. Allí lo dijo claramente. “Espero que a Juan Cruz Real le vaya bien en América de Cali. Pero si esos números los hace un DT colombiano no lo convocan ni para venir a la Sexta con 20 a comerse un cholao”, dijo.

Jaime De la Pava es un DT que ganó 3 Estrellas con América de Cali y logró el único título internacional que tiene el club (la Copa Merconorte). Actualmente dirige a Cortuluá en la Segunda División y su opinión siempre es buscada por el periodismo cuando se trata de hablar del cuadro escarlata.

Lo que dicen en América de Cali de los números de Juan Cruz Real

Álvaro Rius, el Director Deportivo del Campeón de Colombia, lo dijo desde el momento de la presentación del cuerpo técnico en cabeza del DT argentino. “Es evidente que las estadísticas vistas desde afuera no apoyaban para nada la contratación de este cuerpo técnico, pero hay que contextualizarlas. Hay que ver dónde se dan. No son lo mismo los números que se pueden sacar con un equipo como el Barcelona que con otro que opta por no descender. Hay que ver dónde se consiguen”.

En América de Cali tienen claro lo que se decidió y las razones por las cuales el elegido fue Juan Cruz Real. Van más allá de los números. La explicación tiene que ver con su modelo de juego, el cuerpo técnico multidisciplinar, el conocimiento del fútbol colombiano y la facilidad de potenciar al jugador.

Los números de Juan Cruz Real como DT

América de Cali será su quinta experiencia en el cargo. El exfutbolista, de paso por el fútbol colombiano en 1998 cuando jugó con Millonarios, es DT desde el 2015. Inició en Costa Rica con Belén FC y a partir de ahí no ha tenido muy buenos resultados. Por eso las opiniones como la de Jaime De la Pava.

A Juan Cruz Real se le cuentan 57 partidos dirigidos con 17 triunfos y 11 empates. Tiene un promedio de rendimiento de 36,2%. En Colombia ya estuvo a cargo de Alianza Petrolera y Jaguares de Córdoba.