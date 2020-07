La BBC en Londres destacó esa particularidad que tiene la carrera futbolística de Gerardo Bedoya, quien recibió 45 tarjetas rojas. ¡Nadie más tiene tal cifra! Es quien más expulsiones protagonizó en la historia del fútbol.

Por eso la mención que le hicieron como “el futbolista más sucio del mundo”. Así lo tituló el periodista Harry Poole, quien habló de Gerardo Bedoya en una charla con su colega Carl Worswick. De ahí la anécdota de todo lo que pasó con el hoy en día entrenador mientras se desempeñó como futbolista.

“Era un futbolista decente, pero eso no ha sido suficiente para restarle importancia a la otra parte de su carrera”, destacó Worswick. Y agregó: “Él señala que afuera del campo es una persona completamente diferente”.

Gerardo Bedoya recibió 45 expulsiones siendo futbolista y 2 como entrenador

En la BBC destacan que la tarjeta roja más recordada fue la número 41 en su carrera que se dio jugando con Santa Fe en un clásico ante Millonarios. Ese día le pateó la cabeza a Yhonny Ramírez y por eso recibió una suspensión de 15 partidos.

Además, recuerdan que siendo entrenador solo se tardó 21 minutos en ser expulsado. En realidad eso pasó cumpliendo su rol como asistente técnico. Fue en 2016 cuando el DT de Santa Fe era Alexis García. En un partido ante Junior de Barranquilla, Gerardo Bedoya protestó un gol del rival y por ende la expulsión.

Gerardo Bedoya tiene el récord mundial en expulsiones

Él recibió 45 tarjetas rojas. El segundo futbolista al que más veces expulsaron es el francés Cyril Rool (retirado en 2010) con 27 y el tercero es Sergio Ramos, quien sigue activo con Real Madrid y ya tiene 26 expulsiones.

“A Sergio Ramos le perdonan muchas. Si no, ya me hubiese pasado en expulsiones. A mí no me pasaba eso. No son tan flexibles en Colombia”, dijo Gerardo Bedoya en una entrevista reciente con FOX SPORTS.

Y agregó: “Él es uno de los mejores defensores del mundo. Ojalá pueda superarme en ese aspecto así siente con lo que conviví yo. En todas las entrevistas nombran mi récord de expulsiones. Lamento tener tantas, pero ya no se puede hacer nada. Me hizo daño en mi carrera deportiva pero se dio así y aprendí a convivir con eso”.