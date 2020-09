AT de Atlético Nacional: “A Dayro Moreno lo conocemos. Es un definidor neto”

Dayro Moreno se reencontrará con su exclub en la Liga Betplay. El nuevamente jugador de Once Caldas se volverá a ver cara a cara con Atlético Nacional. Su nombre está referenciado por su adversario. Pompilio Páez, el asistente técnico de Juan Carlos Osorio, reconoció las cualidades del delantero.

“A Dayro Moreno lo conocemos. Convivimos con él en el mismo Once Caldas. Es un referente para ellos. Era su sueño volver a su ciudad y prácticamente terminar ahí su carrera. Lo respetamos como rival y sabemos de sus virtudes. Es un definidor neto y tiene mucho gol, tiene muchas vivencias en ese sentido”, dijo el asistente técnico verdolaga.

El goleador salió en difíciles condiciones del Rey de Copas. Recordemos que se fue tras un conflicto con Jeison Lucumí en 2018. Por lo que pasó aquella vez entre ellos, expulsión incluida para Dayro Moreno, hubo sanción (3 fechas de suspensión y una multa) que precluyó y a tan solo horas del compromiso el atacante fue autorizado para entrar en la lista de elegidos por el Blanco Blanco.

Es por eso que el integrante del staff del cuadro antioqueño lo tiene en la mira. Y no solo porque ahora es su contrincante sino por la buena relación que creó con él. “Ya es problema del profesor Hubert Bodhert si lo pone con Roberto Ovelar o dónde lo va a utilizar. Lo tendremos como referencia no solo a él, sino a todos”, apuntó el AT de Atlético Nacional.

Leer también: ¿Dayro Moreno es uno de los contagiados de COVID-19 de Once Caldas?

Más sobre el regreso de Dayro Moreno en la Liga Betplay

El atacante fue protagonista de un rumor que corrió por la casa manizaleña después de que los Albos anunciarán 7 casos positivos por COVID-19. El periodista Esteban Jaramillo aseguró que el exjugador de Talleres de Córdoba era uno de los contagiados, debido a falta de cuidados.

“Y entonces la mentira tiene pies cortos. Dayro Moreno y su coronavirus, que todos negaron. Contagiado, anduvo de fiesta, promociones comerciales, salidas públicas, como si nada. Las debilidades de los protocolos. ¿Qué dirá @Dimayor ? @oncecaldas nada dice… silencio, silencio”, escribió el comunicador en su cuenta en Twitter.

Pero la noticia de la presencia del artillero en la nómina que se medirá al Verde en el estadio Palogrande acalla todo tipo de especulaciones y le da ese toque de emoción al duelo. Pasaron 3.041 días (ocho años y cuatro meses) para que Dayro Moreno volviera a ser convocado por la institución de sus amores. Esta vez se medirá ante un viejo conocido y Pompilio Páez, ya tomó medidas. El juego iniciará a las 8:05 p.m. de este viernes 25 de septiembre, con transmisión por la señal de Win Sports+.

Leer también: ¿Puede jugar Dayro Moreno vs. Atlético Nacional?

Tabla de posiciones de la Liga Betplay Dimayor