Respuesta de Guimaraes al pedido del hincha de América de Cali

Mientras la tendencia del hincha de América de Cali en redes sociales con el #QueVuelvaGuimaraes se mantiene, el DT es cauto sobre ella. Hace 4 meses que salió del equipo y aunque hoy en día no está dirigiendo, prefiere que el tema no trascienda.

Después de varias horas y múltiples mensajes con el #QueVuelvaGuimaraes, el DT respondió a una pregunta al respecto que le hizo César Polanía, el editor de Deportes del diario El País. Él lo contó a través de un mensaje en redes sociales luego de la consulta que le hizo.

César Polanía, a través de @cjotapolania , escribió: “‘No me gusta hablar de rumores y menos cuando el puesto ya está ocupado’. Esa fue la respuesta de Alexandre Guimaraes a mi pregunta sobre un posible regreso suyo al América de Cali, hace cinco minutos”.

Leer también: Hinchas de América de Cali y la tendencia sobre Alexandre Guimaraes

¿Qué está haciendo Alexandre Guimaraes?

Pasaron 4 meses de la oficialización de la salida de Alexandre Guimaraes del cuadro escarlata. El DT que logró la Estrella 14 con el equipo cumplió el tiempo de contrato y no continuó porque no hubo arreglo económico. Se tomó la determinación de no extender su ciclo y ahora está en Costa Rica a la espera de alguna oportunidad.

Todavía no tiene equipo. Recientemente se le relacionó como opción en Liga Deportiva Alajuelense pero eso no se concretó. Aún está a la expectativa y también aguarda un posible viaje a Italia para reunirse con Stefano Pioli, DT de AC Milan con el que protagonizó un intercambio de mensajes debido a su trabajo en América de Cali.

Leer también: América de Cali: crítica de Iván Mejía a Tulio Gómez por Juan Cruz Real