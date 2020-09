Lo que debe mejorar América de Cali, según Juan Cruz Real

Hay dos aspectos puntuales que el DT de América de Cali busca mejorar para continuar con la evolución que él ha visto en el equipo bajo su mando. Son 6 partidos con 2 triunfos, 1 empate y 3 derrotas.

Ad portas de dirigir el séptimo, relevante en los planes del equipo en la Copa Libertadores, Juan Cruz Real habló en rueda de prensa. Respondió a una pregunta puntual que se le hizo sobre el rendimiento del equipo bajo su mando: ¿Va de más a menos?

Recordemos que en su debut como DT de América de Cali, el equipo derrotó a Junior en Barranquilla en la ida de la Superliga. Después de eso, en otros 5 compromisos, solo obtuvo un triunfo más (ante Atlético Bucaramanga en el Pascual Guerrero). Por eso el cuestionamiento que el argentino no tuvo problema en responder.

Juan Cruz Real responde: ¿América de Cali va de más a menos con él como DT?

“No tengo la sensación de que vamos de más a menos. Nuestro partido más flojo fue el que jugamos con Universidad Católica. En el análisis interno dijimos que a ese partido no llegamos con la frescura que debíamos llegar, pensando que el rival no había jugado ese fin de semana y nosotros habíamos tenido una maratón de partidos importante”, fue lo primero que dijo Juan Cruz Real.

Y agregó: “Respecto al rendimiento del equipo, se muestran cosas consistentes en cuanto a la idea de juego que tenemos. Los jugadores creen mucho en eso. Tenemos que mejorar cosas para seguir evolucionando. Una de ellas es evitar recibir goles de balón detenido y mejorar la claridad en el último tercio para poder, con el control de juego que hemos mostrado y la superioridad con la posesión del balón que hemos tenido con respecto al rival, poder traducirlo en mayor cantidad de jugadas de gol”.

DT de América de Cali: “Lo importante es cómo termina la historia”

Otra de las respuestas de Juan Cruz Real sobre el tema fue: “Hacer una evaluación en 6 partidos, me parece que es muy poco. El equipo viene mostrando un perfil de juego que buscábamos y dándole posibilidad a juveniles patrimonio del club. Indudablemente nosotros queremos ganar (…). Creo que nosotros, para poder mostrar un trabajo, debemos tener un poco de tiempo. Van 6 partidos nada más. Lo que tenemos que enfocarnos es en seguir trabajando. Lo importante es que los jugadores crean en nuestra idea, que así es, y como dijo, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Lo importante es cómo termina la historia”.

Y concluyó: “Indudablemente que un equipo se va desarrollando a medida que va entrenando y va compitiendo. Nosotros, y no es una excusa porque sabíamos que iba a ser así y tenemos que gestionar con esta realidad, estamos jugando cada 3 días y no podemos entrenar lo que tenemos que mejorar, no estamos teniendo tiempo de entrenamiento. Está siendo descansar y jugar, corrigiendo cosas de lo que vamos viendo. Es como todo, a medida que vayamos jugando y vayamos corrigiendo, el rendimiento va a ser mejor. Tengo un grupo de jugadores muy maduro, que cree en la idea que tenemos y que está siendo protagonista en la mayoría de partidos. En la mayor parte hemos mostrado una identidad, un perfil y hemos sido superiores a los rivales”.

