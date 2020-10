Hárold Lozano y su crítica a lo que pasó en América de Cali

Pasaron 7 partidos de Juan Cruz Real al mando de América de Cali y voces como la de Hárold Lozano se suman a la crítica por la salida de Alexandre Guimaraes. El hombre que fue campeón con la camiseta escarlata en 1992 habló de él en entrevista con el Gol Caracol.

“A veces ni siquiera es culpa de los técnicos. Me duele América de Cali porque teníamos un técnico campeón y lo sacaron, cuando tenía que continuar. Debemos ser coherentes. Me da tristeza. Yo no le echo la culpa al técnico. Más tiene la culpa la directiva y en eso estamos pecando, en eso tenemos que repensar”, dijo Hárold Lozano.

Él, que estuvo vinculado a la directiva del equipo junto a Tulio Gómez, es uno de los que ahora está en desacuerdo en el proceder que se tuvo con el cambio de DT. Alexandre Guimaraes se fue antes de mediados de 2020 y eso es algo que buena parte de la afición no termina de entender.

Más de Hárold Lozano sobre América de Cali hoy

“Cuando yo jugaba estuvimos siempre cerca de una Copa Libertadores. Da tristeza ver que en la actualidad el equipo está pasando problemas para superar la primera fase”, dijo el futbolista que hizo parte de la octava estrella de América de Cali y que estuvo en el equipo entre 1990 y 1994, antes de irse a Palmeiras.

Hárold Lozano, famoso también por su paso por la Selección Colombia y clubes como el América de México, Real Valladolid, Mallorca y Pachuca CF, hoy mira la situación desde el lado del aficionado y se desanima con lo que está pasando. El cuadro escarlata quedó con una última posibilidad de avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores.

Hárold Lozano y su opinión sobre Juan Cruz Real

“No estoy en contra de Juan Cruz Real. Yo respeto mucho y él tiene buenas cosas, buenas ideas, pero la experiencia pesa bastante, puede pasar por eso. Alexandre Guimarães tiene experiencia, sabe cómo jugar, tenía el andamiaje del equipo, estaba familiarizado con la ciudad. En eso perdimos y, en vez de avanzar, retrocedimos”.

América de Cali dejó de contar con el DT brasilero con el que se ganó la Estrella 14. Hubo un desacuerdo económico que lo alejó del cargo. En su lugar llegó Juan Cruz Real, quien lleva un par de meses en el puesto y en 3 semanas dirigió 7 partidos: 2 triunfos, 2 empates y 3 derrotas.