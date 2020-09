América de Cali confirmó un positivo de COVID-19. ¿Duván Vergara?

A través de sus canales oficiales América de Cali confirmó los resultados de las pruebas PCR Moleculares realizadas previo al partido de Copa Libertadores ante Internacional. Confirmó un caso positivo.

“Los resultados de las pruebas ya fueron conocidos, los cuales arrojaron un caso positivo. Por la reserva legal de la historia clínica, esta información solo será manejada entre paciente y médico. La persona contagiada corresponde a un caso asintomático que ha sido supervisado continuamente por el personal de salud y que para el próximo sábado 3 de octubre terminaría su tiempo de aislamiento estricto en su hogar”.

Eso fue lo comunicado por América de Cali a su afición, medios de comunicación y público en general. Lo emitió a 3 horas del partido que el equipo disputará por la Fecha 5 del Grupo E en la Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre. Es un duelo clave en su intención de avanzar a octavos de final.

¿El caso positivo de COVID-19 corresponde a Duván Vergara?

De manera oficial el equipo no lo dirá. La reserva es absoluta en estos temas. Siempre se tuvo ese manejo. A lo largo de la pandemia el club lo ha hecho así. Sus casos positivos de COVID-19 fueron manejados internamente y esta no será la excepción. De parte del club el nombre no será revelado y si es que corresponde a un futbolista se sabrá en el momento del juego ante Internacional de Porto Alegre.

Sí existen versiones extraoficiales que se refieren al nombre de Duván Vergara como la persona afectada por el virus. Minutos antes de la emisión del comunicado oficial de parte del club el tema se hizo público respecto a él. Es más. Se habló de síntomas de COVID-19 en él y en Marlon Torres, quien habría dado negativo. Tampoco hace parte de una versión oficial. Se sabrá al momento del partido, pues ambos están en la lista de convocados por el DT Juan Cruz Real al partido.

