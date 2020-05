Alexandre Guimaraes respondió sobre ofertas y su decisión con América de Cali





Hace 3 horas Por Guillermo Puerto Por

En el mismo día en que reveló la suspensión de su contrato por decisión de América de Cali, Alexandre Guimaraes negó tener ofertas y estar decidido a definir el tema con el equipo escarlata con el que ganó la Estrella 14.

Durante la entrevista que tuvo en Antena 2 (RCN Radio), Alexandre Guimaraes contó cuál es la determinación que tomó con su agente tras conocer la suspensión de su contrato, que se hizo hace ya un par de semanas (14 de mayo).

“Mi representante sabe muy bien que su foco principal es llegar y conversar con la gente de América de Cali, para darle una solución a esto”, respondió el DT brasilero sobre lo que viene para definir su futuro laboral. De momento está sin contrato y expectante de la decisión que se tome en el cuadro escarlata respecto a reactivarlo o no.

Mientras tanto, asegura que en este momento no tiene otras opciones: “¿Ofertas? Llegaron antes y después de ser campeones. Yo las rechacé a través de mi representante porque todos los indicios que uno daba, era que estaba y está a gusto en América de Cali. La relación con todos ha sido muy buena. Entonces, si estoy bien en un lado, ¿para qué me voy a ir? Y más en el fútbol en el que no es normal que se dé tanto esa empatía”, dijo.

Y concluyó: “Ahora en este momento, lo primero que nos atañe es definir de una vez por todas esta situación y después que América de Cali pueda hacer las cosas que tenga que hacer y nosotros también”.