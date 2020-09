Alberto Gamero: “El puntaje que tiene Millonarios no es lo que refleja en cancha”

Pasó un nuevo partido de Millonarios en la Liga Betplay con Alberto Gamero como DT y otra vez dejó de ganar. Son 8 puntos en 10 fechas (1 solo triunfo), situación que tiene incómodo al DT albiazul.

Lo dijo tras el empate en el clásico que estuvo cerca de ganar. Millonarios llegó al minuto 90 estando 0-1 en el marcador sobre Santa Fe. En ese momento sufrió el 1-1 que le impidió alcanzar su segundo triunfo en la Liga y por eso la tristeza que dijo tener Alberto Gamero por lo sucedido.

“Hemos tenido mejoría. Mi tristeza es esa. Millonarios no debe tener el puntaje que tiene hoy por lo que ha mostrado en la cancha. Hemos estado tranquilos porque el equipo ha mostrado diferentes estructuras. Hoy fue un partido disputado. Queríamos ganarlo pero desafortunadamente en la última jugada nos equivocamos y nos empatan”, dijo el DT en rueda de prensa.

Más de Alberto Gamero sobre la situación de Millonarios en la tabla de posiciones

“Este equipo debe tener la frente en alto. El puntaje que tiene no es lo que se refleja en cancha. Hoy felicité al equipo. Tuvimos más opciones que Santa Fe. Salimos dispuestos a ganar el partido. No se pudo. Todavía hay camino por recorrer”, enfatizó Alberto Gamero en su mensaje público y también interno para el grupo.

Bajo su mando en la Liga Betplay, Millonarios ocupa el puesto 18 tras 10 fechas. Sumó 8 puntos de 30 posibles. Tiene 1 triunfo, 5 empates y 4 derrotas. A falta de la mitad de compromisos de la Fase 1 en el certamen, la posibilidad de una posible clasificación parece lejana.

“El partido me deja una sensación amarga, pero ya hablé con mis jugadores y me parece que hoy la situación y como estamos en la tabla muestra que estamos estructurando algo muy bueno. Ese poquito es lo que nos hace falta. Se está acercando este Millonarios que quiero (…). Nosotros no vamos a bajar los brazos. Partido tras partido les digo a los muchachos que nos enfrasquemos más en estructurar al equipo y eso nos va a ayudar a ganar partidos y lograr objetivos. Hoy el equipo me gustó porque salió a jugar y a ganar un partido”, concluyó el DT.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2020