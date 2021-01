Telegraph filtra los mensajes de Trippier con las apuestas

El diario The Telegraph reveló los mensajes del jugador inglés con algunos amigos, aconsejándoles que apuesten sobre su fichaje al Atlético de Madrid.

La Federación Inglesa de fútbol tiene en su poder una serie de mensajes que confirman la participación del jugador del Atlético de Madrid con apuestas deportivas, algo que en la normativa de la FA es punible y una acción que debe ser castigada.

El 14 de julio de 2019, según The Telegraph, este amigo del que no ha trascendido el nombre le preguntó por la situación. “¿Debería meterle (‘lump on’ en jerga sobre apuestas) a que acabas yendo allí?”, le preguntaba. “Puedes hacerlo, tío”, contestó Trippier. Su amigo le pidió otra afirmación más con un “100% Tripps?” , a lo que contestó el inglés: “Sí, tío. No me culpes si algo sale mal, pero no debería. Métele si quieres, tío”.

Este diario afirma que el día antes de confirmarse su fichaje, Trippier envío un mensaje para confirmar que este se cerraría en breve y este amigo haría varias apuestas más, incluyendo una de 300 libras.

Desde que salió esta sanción y a pesar de tener la cautelar de la FIFA, Kieran Trippier no ha vuelto a una convocatoria con el Atlético de Madrid perdiéndose los encuentros ante el Getafe y el Alavés.