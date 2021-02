Super Bowl LV: Guía para el Evento

Estamos a menos de una semana de que arranque el Super Bowl LV donde los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers estarán disputándose el trofeo Vince Lombardi, el cual pondrá fin a una larga temporada de NFL.

Este evento reúne no solamente a los aficionados más acérrimos del fútbol americano sino también a muchas otras personas que no suelen ver este deporte pero que se sienten atraídos al mismo por toda la repercusión mediática que tiene este partido, donde no importa si llegan o no los mejores equipos, siempre habrá una historia que contar con respecto a ellos.

Si eres de esas personas interesadas en el encuentro, vamos a darte una guía rápida para que entiendas como se juega el fútbol americano para que no te sientas “en otro planeta” al ver el enfrentamiento.

Oportunidades

Cada equipo tiene cuatro oportunidades para mover el balón un mínimo de diez yardas ya sea por tierra o por aire. Te preguntarás… ¿Qué es 1 y 10? ¿3 y 4? Simple, el primer digito indica la oportunidad (segunda oportunidad, tercera…) mientras que el segundo indica el total de yardas a recorrer para obtener una nueva primera oportunidad.

Imagen cortesíia de GETTY + OneFootball

La cantidad de yardas a recorrer para un nuevo 1 y 10 puede variar. A pesar de ser un deporte con mucho contacto existen las faltas, las cuales pueden hacer retroceder yardas al equipo en sus oportunidades si son en contra de ellos (pueden llegar a 1 y 15, 1 y 20…), o regalarles yardas si es en contra del equipo que defiende. Derribar a un quarterback antes de que suelte el balón también hace retroceder yardas al equipo con posesión y por ende complica obtener una nueva primera oportunidad.

Vale la pena destacar que muchos equipos prefieren despejar en cuarta oportunidad si no tienen oportunidad de anotar o de conseguir un 1 y 10.

Anotaciones

Existen tres formas de sumar puntos en el fútbol americano: los touchdown, goles de campo y safety.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Touchdown: Un touchdown es obtenido cuando el equipo en posesión logra llegar hasta la zona final del campo del equipo adversario ya sea por tierra o mediante un pase y suma 6 puntos a su favor. Además, les da oportunidad de conseguir un punto extra si anotan un gol de campo o dos puntos extra si vuelven a anotar mediante jugada, conocido como “conversión de dos puntos”.

Además, les da oportunidad de conseguir un punto extra si anotan un gol de campo o dos puntos extra si vuelven a anotar mediante jugada, conocido como “conversión de dos puntos”. Gol de campo: si un equipo no logra llegar hasta la zona de touchdown y se esta quedando sin oportunidades, pueden optar por patear un gol de campo el cual les daría 3 puntos. Los goles de campo suelen ejecutarse al estar cerca del área rival para tener mayor oportunidad de acierto, y deben atravesar la zona entre los dos postes para que sea válido.

Los goles de campo suelen ejecutarse al estar cerca del área rival para tener mayor oportunidad de acierto, y deben atravesar la zona entre los dos postes para que sea válido. Safety: es la forma menos común de anotación y se suele conseguir cuando el equipo que no está en posesión logra taclear a un rival que tiene el balón dentro de su propia zona de anotación. Esto suele lograrse cuando un despeje deja muy encajonado a un equipo en su zona de anotación, y la jugada tiene un valor de dos puntos.

Otros términos a tener en cuenta