Roger Federer se baja de Dubai

Previo al ATP 250 de Doha, en Qatar, se confirmó la ausencia de Nadal en Dubai, pero tras la eliminación de Federer en su regreso, Roger se bajó del siguiente torneo y se enfocará en la recuperación física.

El tenista suizo que no disputaba un torneo desde el Australian Open del 2020, y tras 2 cirugías de rodilla tras una lesión y recuperación más que prolongada, realizará un stop a su ritmo, con la intención de volver a tomar ritmo en esta nueva temporada.

It’s been great to be back on the @atptour , loved every minute playing in Doha once again. 🙌🏼

A big thank you to the best and loyal team that helped me get here. 🙏🏼

I’ve decided it’s best to go back to training and as a result, I’ve decided to withdraw from Dubai next week. 🏋🏽 pic.twitter.com/zp65Jt832n