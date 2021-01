¿Quién ganará las ligas europeas? Esto dice el BIG DATA

Ya nos acercamos al ecuador de los torneos europeos, y empezamos a definir a los aspirantes al título. Con ello diferentes plataformas ajustan sus datos para predecir los campeones de las más importantes ligas de Europa. Y es allí donde Stats Platform se posiciona.

Tomado de transfermarkt

Aquel medio de estadísticas deportivas determinó, a partir de su base de datos, los equipos que saldrán campeones en España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra. Los puntos que consideró aquel medio fueron:

El modelo estima la probabilidad de resultado de cada partido (victoria, empate o derrota) dada la calidad ofensiva y defensiva.

Las cualidades ofensivas y defensivas del equipo se basan en cuatro años de resultados históricos, y se le da más peso a sus resultados más recientes.

El modelo tendrá en cuenta la calidad de la oposición contra la que un equipo anota o concede y los recompensa en consecuencia. Por ejemplo, anotar contra Man City vale más que anotar contra Newcastle.

Podemos simular los próximos partidos utilizando predicciones de goles de la distribución de Poisson con las cualidades de ataque y defensa de los dos equipos.

Simulan el resultado de la temporada 10,000 veces para estimar la probabilidad de que cada equipo termine en cada posición de liga.

PREMIER LEAGUE

El modelo predice que el Manchester City (68,7%) tiene la mejor oportunidad de recuperar el título de Liverpool (19,6%). Ahora lo vemos descolgado en la tabla, ¿podrá Pep Guardiola remontar?

BUNDESLIGA

Parece improbable que haya un equipo que le quite el mandato al Bayern Múnich. Según los datos el RB Leipzig solo cuenta con 7% de probabilidades de ganar la liga alemana. Y un equipo tradicional, el Schalke 04 está condenado a descender.

LA LIGA

Aquí el asunto está un poco más cerrado, pero con cierta ventaja con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, quien ha dejado entrever que quizás la próxima temporada no esté con el club (aunque claro, no es la primera vez que pone en duda su continuidad). Real Madrid y Barcelona verían por primera vez desde la campaña 2013-2014 ver que otro equipo que no sean ellos se corona.

SERIE A

Milán, actual líder de la liga italiana (según la data), no será campeón. En cambio su máximo rival, el Inter, será el que se imponga al final por una diferencia de tres puntos sobre los rossoneros y la Juventus, que ha ganado el torneo desde la 2011-12.

LIGUE 1

El modelo espera que el equipo de Pochettino se asegure otra corona de la Ligue 1, lo que le da al PSG un 79,3% de posibilidades de ganar. El Lyon tiene un 17,9% de posibilidades de ganar su primer título desde 2007-08.

Listos para las apuestas, las estadísticas están a la mano, podemos predecir qué equipos saldrán campeones y quienes descenderán…