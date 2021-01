De momento el equipo del Cholo tiene la venta, pero ¿La logrará mantener?. ¿Qué equipo será campeón de La Liga 2021 ? Esto dice el Big Data.

Para nadie era un secreto que la compra de Luis Suárez, por parte del Atlético de Madrid, fue el fichaje que hoy da resultados, y es que, por lo menos en liga, los Colchoneros está un escalón más arriba que sus más inmediatos perseguidores. Sin duda alguna, La Liga está más cerca que nunca.

Stats Perform realizó un informe para determinar, de acuerdo con bases de datos ¿quiénes serán los campeones de las principales Ligas del futbol europeo? La empresa, dedicada a análisis de datos, considera algunos puntos para determinar al ganador:

El modelo estima la probabilidad de resultado de cada partido (victoria, empate o derrota) dada la calidad ofensiva y defensiva.

Las cualidades ofensivas y defensivas del equipo se basan en cuatro años de resultados históricos, y se le da más peso a sus resultados más recientes.

El modelo tendrá en cuenta la calidad de la oposición contra la que un equipo anota o concede y los recompensa en consecuencia. Por ejemplo, anotar contra Man City vale más que anotar contra Newcastle.

Podemos simular los próximos partidos utilizando predicciones de goles de la distribución de Poisson con las cualidades de ataque y defensa de los dos equipos.

Simulan el resultado de la temporada 10,000 veces para estimar la probabilidad de que cada equipo termine en cada posición de liga.

CAMPEÓN

Aquí el asunto está un poco más cerrado, pero con cierta ventaja con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, quien ha dejado entrever que quizás la próxima temporada no esté con el club (aunque claro, no es la primera vez que pone en duda su continuidad). Real Madrid y Barcelona verían por primera vez desde la campaña 2013-2014 ver que otro equipo que no sean ellos se corona.

En la actualidad, el Atleti sólo ha perdido un cotejo, registrando, como es costumbre, la portería con menor cantidad de goles, con solo 6 anotaciones en contra.

CHAMPIONS

REAL MADRID: El Merengue se encuentra a 4 unidades del líder, el problema surge cuando los dirigidos por Zidane, a parte del juego, registran dos partidos más, por lo que si el Atleti gana sus encuentros restantes la ventaja sería de 10 puntos.

BARCELONA: Con 3 puntos menos que el Madrid, el Barcelona se encuentra muy lejos, de igual forma, registra 17 goles en contra, la peor cifra entre los 6 primeros. Se nota que Messi está jugando por voluntad y no por placer.

SEVILLA: Los dirigidos por Lopetegui son difíciles de ver, su juego roza lo aburrido, y en ocasiones trasciende más allá de esa palabra. El caso, con 30 unidades, se ubica en la sexta posición de la tabla.

EUROPA LEAGUE

VILLARREAL: Luego de reforzarse con los jugadores que el Valencia dejó marchar, el Submarino amarillo se encuentra en la cuarta posición de la tabla de la liga española, con 32 unidades, registrando un partido más que el Sevilla.

REAL SOCIEDAD: Entre rachas discretas se encuentra la escuadra vasca. El caso de la Real es particular, ya que ha disputado 19 juegos, 2 más que el Sevilla.

DESCENSOS

ALAVÉS: De momento se encuentra fuera de peligro, pero a dos unidades del Elche, cualquier cosa puede pasar con estas escuadras.

OSASUNA: El Osasuna se encuentra en la penúltima posición, a tres unidades de salvarse.

HUESCA: El equipo ascensor, hace 2 temporadas fue la misma historia, nada más que agregar.

