Los Ángeles Rams vs Philadelphia Eagles / Domingo 20/09 12:00 pm

El equipo de Philadelphia perdió su partido en Semana 1 contra un equipo débil como Washington. Iban ganando por 17-0 pero luego de esto Washington anotó 27 puntos sin contestación, dejando en evidencia las pocas capacidades defensivas de este equipo de los Eagles Además, le interceptaron dos pases al QB Carson Wentz.

Los Rams llegarán confiados tras ganar en Monday Night en Semana 1 contra los Cowboys por 20-17 pero tienen a un némesis enfrente. Philadelphia ha ganado los últimos tres encuentros entre estos dos equipos y ha anotado 30 o más puntos en los últimos cinco encuentros entre ambos. De igual forma tras lo mostrado defensivamente en Semana 1, tendrá que anotar mucho si desea llevarse la victoria.

Pronóstico: Más de 45 puntos

Minnesota Vikings vs Indianapolis Colts / Domingo 20/09 12:00 pm

Ambos equipos vienen de caer derrotados en Semana 1. Los Vikings perdieron por paliza contra sus rivales divisiones de Green Bay y se notó mucho la ausencia de Hunter y Dantzler en defensa ya que los Packers hicieron lo que quisieron, con Minnesota permitiendo un total de 522 yardas.

La defensa de los Colts se mostró mejor permitiendo únicamente 241 yardas totales a los Jaguars, pero aun así no pudieron evitar la derrota por 27-20 tras las dos intercepciones que le hicieron a su QB Philip Rivers. A pesar de las dos intercepciones, Rivers completo 36 de 46 pases.

Minnesota es un equipo que generalmente fuera de casa defiende peor, y con ausencias claves en defensa tendrán muy complicado parar a su rival. De todas maneras, su ofensiva mostró destellos de buen juego y detenerlos no será tan fácil como detener a los Jaguars.

Pronóstico: Más de 48.5 puntos.

Washington Football Team vs Arizona Cardinals / Domingo 20/09 3:05 pm

Los Cardinals dieron una de las sorpresas en Semana 1 al vencer por 24-20 a los finalistas de la temporada pasada, los San Francisco 49ers. Con esta victoria Arizona demostró que las personas que dicen que el equipo está para dar la sorpresa no se equivocan.

DeAndre Hopkins está probando ser una pieza clave para los Cardinals ya que aunque no tuvo recepción para touchdown, fue el receptor que más movió el balón con un total de 151 yardas lo que es una cantidad considerable teniendo en cuenta la defensa que tenía enfrente.

Washington ganó en Semana 1 tras anotar 27 puntos sin contestación contra Philadelphia pero aún permanece como uno de los peores equipos de la liga y de hecho, consiguieron apenas 239 yardas totales, la marca más baja para cualquier equipo en Semana 1. Apuesta por Arizona para continuar su andar positivo con otra victoria.

Pronóstico: Cardinals -6.5 Hándicap

Baltimore Ravens vs Houston Texans / Domingo 20/09 3:25 pm

Houston, tenemos un problema… Los Texans vienen de ser abatidos en Semana 1 a manos de los Kansas City Chiefs por marcador 34-20 (13 de los 20 puntos de Houston fueron anotados en el último cuarto cuando ya Kansas no tenía mucho que jugar) y hoy se tienen que medir ante otro de los mejores equipos de la liga: los Ravens.

Mal presagio para los Texans que Baltimore también ganó por paliza en Semana 1 con un resultado de 38-6 contra Cleveland y teniendo en cuenta el modo en que jugó Houston en ese primer partido no sería raro ver otra derrota abultada en este encuentro, más teniendo en consideración que la defensa de Baltimore usualmente no da facilidades a sus rivales, sobretodo por tierra que es por donde los Texans buscarán mover el balón seguramente.

Pronóstico: Ravens -7 Hándicap

New England Patriots vs Seattle Seahaws / Domingo 20/09 3:25 pm

New England logró continuar su paternidad en casa contra los Dolphins en Semana 1 con una victoria por 21-11, pero el enfrentamiento de hoy será muchísimo más complicado ante uno de los mejores equipos de la Conferencia Nacional.

Seattle ganó por 38-25 en su visita a los Falcons y hoy en casa buscarán continuar con otra victoria. Raramente, jugar en casa no ha sido tan decisivo en los juegos de Seattle en las últimas temporadas, pero aun así la ventaja de localia, sobre todo cuando tu rival viene desde la otra costa del país, es importante.

Seattle fue el segundo equipo que más yardas totales permitió en Semana 1 con 506 y hoy jugarán contra una ofensiva terrestre que demostró mucha fuerza. Los últimos cinco juegos entre ambos equipos tuvieron más de 45 puntos y creo que hoy el marcador puede ser similar, sobre todo después de la pobre demostración en defensa de los Seahawks.

Pronóstico: Más de 45 puntos

New Orleans Saints vs Las Vegas Raiders / Lunes 21/09 7:15 pm

Tendremos un enfrentamiento bastante parejo en el Monday Night Football. Tanto Raiders como Saints ganaron en su primer juego de la temporada y ninguno se conformará con nada menos que una victoria.

Los Raiders le ganaron a Carolina por 34-30 en un partido donde las anotaciones llovieron y ningún equipo fue capaz de detener al contrario. Por parte de los Saints, le anotaron 34 puntos a Tampa Bay en la victoria por 34-23.

Aún con la victoria y todos los puntos, la ofensiva de New Orleans no logró mover mucho el balón consiguiendo solo 271 yardas en total y si no consiguen hacer andar la maquinaría sufrirán en defensa contra una ofensiva de Raiders que sabe mover el balón por tierra y por aire.

Las casas de apuestas dan como favorito a New Orleans, pero no hay que subestimar a los Raiders en este compromiso más teniendo en cuenta que el último juego entre ambos tuvo un resultado de 25-34.

Pronóstico: Raiders +6 Hándicap

Atlanta Falcons vs Dallas Cowboys / Domingo 20/09 12:00 pm

Los Falcons llegan de caer ante los Seahawks por marcador de 25 – 38 en un partido donde la defensa poco pudo hacer, y donde se vieron vulnerables incluso desde el 1er cuarto donde recibieron 2 touchdowns.

Mientras que los Cowboys visitaron a Los Ángeles Rams sin suerte alguna al perder 17 – 20, Dak Prescott (QB) no supo descifrar a la defensiva rival y termino con 25/39 intentos de pases.

Para este partido los Cowboys son claros favoritos, aun así no convencieron en la primera jornada, esperaría un partido cerrado con pocas anotaciones.

Pronóstico: Menos de 53 puntos

Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers / Domingo 20/09 12:00 pm

Como ya habiamos comentado la semana anterior, los Panthers no tienen muchas expectativas esta temporada, llegan de caer ante Las Vegas Raiders por marcador de 34 – 30, para así llevar su racha de 9 derrotas consecutivas.

Por el otro lado tenemos a unos Buccaneers que estuvieron muy lejos de lo que esperábamos al perder contra los Saints 23 – 34, si bien es cierto no eran favoritos para llevarse la victoria, es esperaba más de Tom Brady (QB) quien fue interceptado en 2 ocasiones y tuvo 23/36 en intentos de pase.

Partido más que asequible para los Buccaneers, quienes si que tienen los recursos para ganarle a un equipo de Carolina que en defensa no mostro nada en la primera jornada.

Pronóstico: Buccaneers gana

San Francisco 49ers vs New York Jets / Domingo 20/09 12:00 pm

Los finalistas del ultimo Super Bowl no tuvieron un buen inicio de temporada al sucumbir ante los Cardinals por 20 – 24, estos 49ers tienen mucho potencial y ya lo demostraron la campaña anterior.

Los NY Jets tampoco iniciaron con el pie derecho al sucumbir ante los Buffalo Bills 27 – 17, Sam Darnold (QB) no tuvo su mejor día en los comandos del ataque.

49ers favoritos en este partido, sin embargo creo que los Jets al menos no perderán por más de 7 puntos.

Pronóstico: Jets +7 Handicap

Denver Broncos vs Pittsburgh Steelers / Domingo 20/09 12:00 pm

Denver no supo aprovechar los desaciertos de los Titans en la primera jornada y por ello cargaron con la derrota, agonizante si, pero derrota al fin. La ofensiva sigue careciendo de ideas, 14 puntos fue lo que lograron cosechar en ese partido.

Los Steelers no tuvieron ningún contratiempo para vencer a domicilio 16 – 26 a unos Giants que en ataque no propusieron nada y en defensiva no pudieron contener a un Ben Roethlisberger (QB) con sus pases.

Nada que no sea un victoria de los Steelers será una sorpresa.

Pronóstico: Steelers gana

Detroit Lions vs Green Bay Packers / Domingo 20/09 12:00 pm

Con la victoria por 27 – 23 de los Bears sobre los Lions ya son 10 partidos consecutivos para el equipo de Detroit sin conocer la victoria.

Los Packers lograron vencer en Minnesota a los Vikings en un partido donde prácticamente se jugo sin defensa, 34 – 43 fue el marcador final.

Sin mucho que decir, los Packers ganaran este partido por más de 7 puntos.

Pronóstico: Packers -7 Handicap

Buffalo Bills vs Miami Dolphins / Domingo 20/09 12:00 pm

Los Buffalos Bills no pudieron tener un mejor inicio de temporada que propinándole una derrota a los Jets por 27 – 17, los dirigidos por Sean McDermott mostrador solidez en defensa en varios pasajes del partido.

Por el otro lado tenemos a unos Dolphins que cayo ante los Patriots 11 – 21, no se vio a un Fitzpatrick (QB) manejando a la ofensiva para un 20/30 en pases intentados.

Creo que veremos un partido con bajo puntaje, ambas ofensivas no son de las mejores de la liga.

Pronóstico: Menos de 41 puntos

Jacksonville Jaguars vs Tennessee Titans / Domingo 20/09 12:00 pm

Los Jaguars lograron vencer a los Colts 27 – 17, con Gardner Minshew mostrando un gran nivel al completar 19/20 pases. incluyendo 3 touchdowns.

Los Titans pudieron haber ganado ante los Broncos sin sufrir de no ser porqué el veterano pateador Gostkowski fallo 3 fiel goals y un punto extra, lo irónico fue que él mismo le dio la victoria anotando un fiel goal en los últimos segundos del partido.

Partido donde dificilmente veamos alta cantidad de puntos.

Pronóstico: Menos de 44 puntos

Kansas City Chiefs vs Los Ángeles Chargers / Domingo 20/09 3:25 pm

Los actuales campeones de la NFL iniciaron con buen pie la temporada al derrotar 34 – 20 a los Texans, con esa victoria los Chiefs alcanzaron las 10 victoria consecutivas tomando en cuenta las de la campaña anterior.

Mientras que los Chargers hicieron lo propio para vencer a los Bengals por el ajustado marcador de 16 – 13, ahora vuelven a cada donde la temporada anterior solo ganaron 2 partidos.

Sin duda alguna los Chiefs conseguirán su 2 victoria en su visita a California.

Pronóstico: Chiefs -7 Handicap

Por: apuestanweb.com