Pronósticos y apuestas para el ATP de Roma, octavos de final

Fuente: Twitter @Cooperativa Nueva ronda del ATP de Roma

El Masters de Roma continúa. La reaparición de Rafa Nadal no dejó dudas al ganarle por doble 6-1 a Carreño Busta, ex semifinalista del US Open. Así, todo hacer ver que los grandes favoritos están mejor que nunca, por ello llegan las apuestas para el ATP de Roma que celebrará su segunda ronda.

Pedro Martínez Portero (109) vs Denis Shapovalov (14) : 4 Am

Martínez es un jugador español de 23 años, acaba de sobrepasar en su ronda previa a Sam Querry, demostrando que esta superficie es el hábitat natural de los españoles. Sin embargo, a quien enfrentará en los dieciseisavos de final es al “ NEXT GEN” Denis Shapovalov.

Shapo viene de ganarle a Guido Pella por un marcador de 6-2 y 6-3, y continúa en carrera para buscar su primer Masters 1000.

El español ya disputó 2 juegos ante jugadores rankeados dentro de los 20 primeros, el primero de ellos fue Daniil Medvedev con quien perdió en Australia 7-5,6-1,6-3; y contra Wawrinka, en Acapulco, contra quien cayó por por doble 6-4.

Apuesta para el ATP de Roma: Gana Shapovalov

Diego Schwartzmann (15) vs John Millman (43) : 4 Am

Como bien sabemos, la arcilla es el terreno de los jugadores sudamericanos y principalmente los argentinos y el “Peque” no es la excepción. El argentino, a pesar de no tener un buen ritmo competitivo, llegó a este juego gracias a su ranking, sin tener que jugar una ronda previa.

Millman por su lado venció al portugués Joao Sousa por 7-5 y 7-6. El australiano es un tenista sumamente combativo que le da pelea a cualquiera, y depende mucho de alargar los encuentros.

Este encuentro se disputó en una ocasión, en el Abierto de Australia del 2016, Allí ganó Millan tras el retiro del argentino en el cuarto set, tras ganar el primero y perder los dos siguientes.

Apuesta para el ATP de Roma: Gana Schwartzman

Fabio Fognini (13) vs Ugo Humbert (42) : 6:35 Am

El primer cotejo del italiano desde su regreso, un regreso que ya ansiabamos verlo. Fognini es uno de esos pocos jugadores que ha logrado batir a Rafa Nadal en arcilla, ganandole en Montecarlo, tras 12 años de invicto del español, en sets corridos, una epopeya.

Recordemos además que Fognini ganó 8 de sus 9 títulos en arcilla,registrando un total de 209 victorias y 144 victorias en esta superficie.

Por su parte, Ugo Humbert viene de vencer a Kevin Anderson por un marcador de 6-3 y 7-6. Complicandose contra un jugador que no le va bien en arcilla.

Apuesta para el ATP de Roma: Gana Fognini

Lorenzo Musetti (249) vs Kei Nishikori (35) : 1:45 Pm

Sorprendente lo que hizo el italiano en su ronda anterior, venció a Wawrinka con una exhibición de tenis que muy pocas veces se le ve a un joven de 18 años, derrotando al suizo por 6-0 y 7-6, no le tembló el pulso cuando tuvo que cerrar el partido.

Por su lado, Kei Nishikori vuelve a ser protagonista del circuito tenístico tras un bajonazo de nivel y de lesiones. El japonés es un jugador equilibrado que por su contextura le puede beneficiar la arcilla, pero siempre se queda corto cuando juega. Se espera un juego largo entre estos jugadores.

Apuesta para el ATP de Roma: +22.5 juegos