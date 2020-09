Pronósticos y apuestas para el ATP de Roma, Final Novak Djokovic vs Diego Schwartzman

Fuente: Twitter @ATP Schwartzman alcanza su primera final de Masters 1000

El Masters de Roma llegará a su fin con un partido vibrante entre el número uno del mundo, el Serbio Novak Djockovic y el argentino Diego Schwartzman. Por ello llegan las apuestas para el el ATP de Roma que celebrará su gran final, sin el favorito Rafael Nadal.

Novak Djckovic (1) vs Diego Schwartzman (15) – 10 Am

El serbio no ha mostrado su mejor tenis desde su eliminación del US Open, y aún así ha llegado a la final del ATP de Roma, lo que demuestra que es el mejor tenista del momento, sin embargo, lo que antes era su fuerte, su mente, ahora es su más grande debilidad, y la más notoria, cuando no se encuentra en buena forma, las pataletas se hacen presente por el lado de Nole.

A pesar de no ser su fuerte, en arcilla Nole ha ganado más de 10 títulos,uno de ellos siendo el Roland Garros del año 2016, venciendo a Andy Murray.

La semifinal fue algo complicada para el serbio, que llegó a estar con break abajo en el 5-4, pero con su veteranía ganó 3 games de manera consecutiva, anulando 2 pelotas de sets a favor de Casper Ruud.

Luego de disputar el mejor partido del campeonato, que terminó resolviendo tras más de 3 horas y de 3 sets, el último que se definió por tie break, dándole el cupo a el “Peque” que ha jugado dos partidos maravillosos, el primero contra Rafa y el segundo ante Shapovalov.

El argentino solo ha ganado un torneo, este también en polvo de ladrillo. Estos dos jugadores se han enfrentado en 4 oportunidades, 2 en cemento y 2 en arcilla, en ambas superficies el serbio ganó. De hecho, ya se enfrentaron en Italia, el año pasado en semis de este mismo torneo, el marcador fue 6-3, 6-7 y 6-3. El otro juego en arcilla fue en el abierto de Francia del 2017, aquel partido se fue a cinco sets, Schwartzman llegó a estar 2-1 arriba pero a final de cuentas Nole se llevó los últimos sets por doble 6-1.

