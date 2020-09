Fuente: ATP nuevo campeonato para la ronda de arcilla

Continúa la gira de Polvo de Ladrillo con el ATP 500 de Hamburgo, que tendrá como máximos favoritos al ruso Daniil Medvedev y al griego Stefanos Tsitsipas. Por ello llegan las apuestas para el ATP 500 de Hamburgo que celebrará su primera ronda.

Christian Garín (21) vs Kei Nishikori (35) – 3:00 Am.

Un duelo en polvo de ladrillo bastante interesante. El tenista nipón no tiene ninguna debilidad específica en una superficie determinada, pero tampoco se desenvuelve en alguna con solvencia. Por su parte, el chileno, como típico jugador sudamericano, es un “as” en arcilla, de hecho, sus 4 títulos ATP son en dicha superficie (Houston y Múnich en 2019, y Córdoba y Río de Janeiro en 2020).

*Primer juego entre estos dos jugadores.

Pronósticos y apuestas para el ATP 500 de Hamburgo, primera ronda:

Recomendado: Hándicap +1.5 sets Garín – Haz tu apuesta aquí con Wplay.

Roberto Bautista-Agut (10) vs Nikoloz Basilashvili (32) – 3:30 Am.

Tal vez, Bautista-Agut no representa fielmente el tenis español ya que no es tan hábil en arcilla, no es su fuerte, de hecho tan solo uno de sus 9 títulos en el circuito, fueron en polvo de ladrillo. Por su parte, el georgiano Basilashvili es un viejo conocido en Hamburgo, siendo el actual campeón del torneo. De sus 3 títulos, 2 fueron en arcilla, ambos en Hamburgo, en 2018 y 2019.

Estos dos tenistas han jugado en 3 oportunidades, con un registro de 2-1 en favor del español. El único duelo en arcilla, para sorpresa, se lo llevó Bautista-Agut, en un partido a tres sets en el ATP Masters 1000 de Mónaco. El más reciente partido fue en la temporada 2019 en Dubai, en donde el georgiano ganó en 3 sets.

Pronósticos y apuestas para el ATP 500 de Hamburgo, primera ronda:

Yoshihito Nishioka (50) vs Dominik Koepfer (97) – 4:20 Am.

Koepfer viene de hacer una destacada presentación en Roma, alcanzó los cuartos de final desde la Qualy, cayendo ante Nole, arrebatándole un set y poniéndolo en aprietos. En aquel torneo venció en primera ronda al extraordinario australiano, de Miñaur y en segunda al francés Gael Monfiels. El japonés también jugó en Roma, venció en primera ronda a Kecmanovic, con un marcador de 6-4 y 6-4, pero fue derrotado, aplastado en segunda por Dimitrov por 6-1 y 6-0.

*Será el primer duelo entre estos dos tenistas.

Pronósticos y apuestas para el ATP 500 de Hamburgo, primera ronda:

Recomendado: -1.5 games Koepfer – Haz tu apuesta aquí con Wplay.

Yannick Hanfmann (101) vs Gael Monfils (9) – 4:50 Am.

Fue una total desilusión el debut de Monfils en Roma, caer en su primer cotejo ante Koepfer fue una gran decepción, pero bueno, al ser su primer partido post-pandemia, es razonable y bueno, la arcilla no es el fuerte del francés que apenas ha ganado un título de los 10 que tiene en dicha superficie. Por su parte, el alemán que registra un récord de 23-6 en este año sobre arcilla, no posee títulos.

Pronósticos y apuestas para el ATP 500 de Hamburgo, primera ronda:

Recomendado: Gana Monfiels – Haz tu apuesta aquí con Wplay.