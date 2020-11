Una nueva jornada de Copera que tendrá como protagonista a un equipo de nuestro restando. Por eso llegan los pronósticos Tolima vs U. La Calera | Apuestas Copa Sudamericana.

Pronósticos Tolima vs U. La Calera | Apuestas Copa Sudamericana

Tolima

Los de Ibagué, claramente, no olvidaron cómo jugar, luego de perder su primer partido contra Equidad, por lo regular los equipos se bajonean (o si no preguntenle al Everton), pero al Pijao no le pasó, empató en Chile a cero y luego le ganó a Cali, en Palmaseca, cortando el invicto, demostrando que es el gran candidato del FPC.

Fuente – Dimayor: Tolima le sacó le invicto al Cali

Pero cuidado, no hay cabida para ser tan pasivos como lo fueron en La Calera, lo bueno es que aquel cotejo fue sin Campaz, que volverá para presar su buen juego en el propósito de conseguir la tercera ronda.

De las 14 llaves eliminatorias que ha jugado en la ‘Otra mitad de la gloria’, el ‘Vinotinto y Oro’ terminó en su casa cinco de ellas, de las cuales logró el objetivo de avanzar a la siguiente fase en tres: ante Oriente Petrolero de Bolivia y Banfield de Argentina. Desde 2015 no sabe lo que es perder un partido como local en torneos de la Conmebol, cuando cayó el 26 de agosto de ese año (0-1) ante Junior de Barranquilla.

Posible Formación

PO: Montero. DF: Marulanda, Angulo, Quiñónes, Bagueero. MC: Gordillo, Ríos; Estupiñán, Campaz, Albornoz. DL: Caicedo

La Calera

Los chilenos vienen de caer en condición de visitante (3-1) frente a Antofagasta, el pasado viernes, en juego en el que sufrieron la expulsión de dos de sus hombres: Felipe Seymour y el volante argentino Gonzalo Castellani, recordado por la afición de Atlético Nacional (¿Aún no se si de manera amigable?). Este duro revés les significó perder el liderato del campeonato de su país, ante la U. Católica, pese a que tienen los mismos 36 puntos.

Posible Formación

PO: Arias. DF: Vilches, García, Wiemberg. MC: Andía, Castellani, Cordero, Seymour, Valencia. DL: Stefanelli, Vilches.

