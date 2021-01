Pronósticos Tolima vs Once Caldas | Liga FPC

Fecha atípica para un lunes de Liga FPC. Arriba el debut de dos candidatos, así llegan los pronósticos de Tolima vs Once Caldas.

Luego de estar en el top de la tabla de posiciones en gran parte de la campaña, Tolima configuró, en últimas cuentas, una gran decepción, fallando en los momentos más importantes. Por su lado, el Once debuta entre un nuevo proceso y ante las dudas de una escuadra que perdió a sus referentes.

Los de Ibagué arribaron a un nuevo campeonato con la defensa trastocada, Danovis Banguero y Jhonatan Marulanda fueron transferidos a Nacional. A pesar de ello, conocemos la capacidad de Hernán Torres, y su planteamiento se establece con una buena defensa, desde ahí arrancan sus equipos.

Con ello, podemos aclarar que no es una escuadra defensiva, Campaz supremamente desequilibrante, lo único que le faltó fue el punch final, ese que no le otorgó Caicedo y que si le puede dar el “Tico”, ex Millonarios, José Guillermo Ortíz.